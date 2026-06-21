À retenir ce soir : motard décédé, femmes arbitres, forte houle, contrôles routiers et trail

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 21 juin 2026 : - Petite-Île : un motard de 38 ans perd la vie lors d'une course de côte - Ligue Réunionnaise de Taekwondo : la féminisation de l'arbitrage progresse à La Réunion - Météo : Les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest en vigilance orange vagues submersions - Contrôles routiers : 29 infractions relevées par la Police au cours de ce week-end - Trail de l’Ecocité : plus d’un millier de Réunionnais participent à l’événement

Un accident mortel s'est produit ce dimanche 21 juin 2026 à Petite-Île. Un motard de 38 ans a perdu la vie après avoir chuté dans une ravine lors d'une course de côte organisée sur la CD31. Une enquête a été ouverte.

La Ligue Réunionnaise de Taekwondo a organisé ce samedi 20 juin une session d'examen d'arbitrage au Complexe sportif du 10e au Tampon. Sur les cinq candidats admis, quatre sont des femmes, une avancée saluée par la Ligue qui voit dans ce résultat un signal fort pour la féminisation de l'arbitrage.

Ce dimanche 21 juin 2026, les côtes sud, sud-ouest et ouest sont désormais placées en vigilance orange vagues submersions. La côté nord-ouest reste en vigilance jaune vagues submersions. Une vigilance qui devrait durer jusqu'à 16 heures ce lundi.

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 5 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 juin 2026, permettant de relever 29 infractions dont 03 délits.

Ce dimanche 21 juin 2026, ils étaient plus d’un millier de participants à participer au Trail Urbain de l’Ecocité. Chaque année, de plus en plus de Réunionnais s’inscrivent à cet évènement, preuve de sa popularité grandissante. du Trail Urbain de l’Ecocité. Chaque année, de plus en plus de Réunionnais s’inscrivent à cet évènement, preuve de sa popularité grandissante.