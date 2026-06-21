Saint-Paul : la circulation temporairement interdite sur le front de mer

La ville de Saint-Paul informe la population de la fermeture temporaire de la circulation sur le front de mer, dans le secteur compris entre la médiathèque Leconte-de-Lisle et la rue General de Gaulle. "Cette mesure est prise par précaution, en raison des conditions météorologiques actuelles et du risque de chute de branches ou d’arbres pouvant présenter un danger pour les usagers", précise la ville dans un communiqué. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La ville de Saint-Paul appelle les automobilistes, les piétons et l’ensemble des usagers du secteur à faire preuve de vigilance.

La circulation sera rétablie dès que les conditions permettront de garantir la sécurité du public.

La ville de Saint-Paul remercie les habitants et les usagers pour leur compréhension.