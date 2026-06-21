RN2 à Saint-Benoît : véhicule en feu vers Beaulieu, le route fermée dans les deux sens

Sur la RN2 à Saint Benoît, suite à un véhicule en feu dans le secteur Beaulieu, la route est fermée à la circulation dans les deux sens. Il est conseillé d'emprunter la RN2002. (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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Sur la RN2 à Saint Benoît, suite à un véhicule en feu dans le secteur Beaulieu, la route est fermée à la circulation dans les deux sens. Il est conseillé d'emprunter la RN2002. (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)