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RN2 à Saint-Benoît : véhicule en feu vers Beaulieu, le route fermée dans les deux sens

  • Publié le 21 juin 2026 à 12:15
  • Actualisé le 21 juin 2026 à 12:29
pompier SDI 974

Sur la RN2 à Saint Benoît, suite à un véhicule en feu dans le secteur Beaulieu, la route est fermée à la circulation dans les deux sens. Il est conseillé d'emprunter la RN2002. (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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