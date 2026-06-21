Petite-Île : un motard de 38 ans perd la vie lors d'une course de côte

Un accident mortel s'est produit ce dimanche 21 juin 2026 à Petite-Île. Un motard de 38 ans a perdu la vie après avoir chuté dans une ravine lors d'une course de côte organisée sur la CD31. Une enquête a été ouverte. (Photo d'illustration Steophan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le drame s'est déroulé aux alentours de 10h30 sur la CD31, à Petite-Île. Selon les premiers éléments recueillis, un concurrent engagé dans une course de côte de moto aurait perdu le contrôle de son deux-roues à l'approche de la fin du parcours avant de chuter dans une ravine.

Rapidement alertés, les secours du Sdis, le Smur ainsi que les gendarmes se sont rendus sur place. À leur arrivée, la victime, un homme âgé de 38 ans, était en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les équipes médicales, le motard a été déclaré décédé peu après 11 heures.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.

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