Ligue Réunionnaise de Taekwondo : la féminisation de l'arbitrage progresse à La Réunion

La Ligue Réunionnaise de Taekwondo a organisé ce samedi 20 juin une session d'examen d'arbitrage au Complexe sportif du 10e au Tampon. Sur les cinq candidats admis, quatre sont des femmes, une avancée saluée par la Ligue qui voit dans ce résultat un signal fort pour la féminisation de l'arbitrage. (Photo DR)

Sous la supervision du responsable de l'arbitrage régional (RAL) Jean-Marie Grondin, assisté de Jean-Denis Lafon, les candidats ont été évalués à travers plusieurs épreuves portant notamment sur la réglementation fédérale, l'analyse vidéo, le "game management" et la condition physique.

À l'issue de cette session, cinq candidats ont obtenu leur diplôme. Justine Gardebien et Christian Razakason deviennent arbitres régionaux, tandis qu'Audrey Daupiard et Melinda Guichard accèdent au statut de jeunes arbitres nationaux. Mira Goulamoussene décroche quant à elle le grade d'arbitre nationale 3.

- "Une avancée significative pour la féminisation du corps arbitral réunionnais" -

Pour la Ligue Réunionnaise de Taekwondo, cette promotion marque une étape importante dans le développement de l'arbitrage local. "Cette session marque une avancée significative pour la féminisation du corps arbitral réunionnais", souligne la Ligue dans un communiqué. Avec quatre femmes parmi les cinq lauréats, l'instance sportive se réjouit de voir "les femmes occuper une place grandissante au sein de l'arbitrage, un secteur essentiel au développement du taekwondo à La Réunion".

La Ligue a également adressé ses félicitations à l'ensemble des nouveaux arbitres et leur souhaite pleine réussite dans leurs futures missions au bord des tatamis.

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