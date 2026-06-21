Contrôles routiers : 29 infractions relevées par la Police au cours de ce week-end

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 5 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 juin 2026, permettant de relever 29 infractions dont 03 délits. (Photos d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Côté Police -

Parmi les 29 infractions dont 03 délits :

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02

- refus d'obtempérer : 01

18 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 26 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- défaut de contrôle technique : 04

- défaut d'équipement : 02

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 02

- autres : 18