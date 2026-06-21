Trail de l’Ecocité : plus d’un millier de Réunionnais participent à l’événement

Ce dimanche 21 juin 2026, ils étaient plus d’un millier de participants à participer au Trail Urbain de l’Ecocité. Chaque année, de plus en plus de Réunionnais s’inscrivent à cet évènement, preuve de sa popularité grandissante. du Trail Urbain de l’Ecocité. Chaque année, de plus en plus de Réunionnais s’inscrivent à cet évènement, preuve de sa popularité grandissante. Nous publions le communiqué du TO, ci-dessous : (Photos TO)

Sur cette 4ème édition, c’est Alexandre HENRARD qui s’impose en bouclant les 25 km de la course solo en 01h26. Faustine HAJJI est la première féminine du classement, arrivée en 01h46. L’équipe « Band Carbone » du Caposs remporte le relai 5×5 km. Enfin Mathéo, Tiffany, Raphaël, Théa, Gaéthan et Elona remportent la Ti Course Marmay chacun dans leur catégorie.

- Une course qui traverse la ville de demain -

Le départ de la course solo et du relais a été donné ce dimanche matin à 7h00, place Festival à La Possession par Emmanuel Séraphin. A ses côtés Aurélie Narayanin-Ramaya, élue communautaire, qui s’est ensuite glissée parmi les participants et Gilsey Félicité, de l’association A2 Rivière des Galets, co-organisateur de l’événement.

Puis, encouragés par les vibrations des Tambours des Docks, les concurrents se sont lancés dans un parcours qui traverse les grands projets urbains portés par l’Ecocité.

Ils sont passés dans la Zac Cœur de Ville à La Possession, puis par les Portes de l’Océan au Port, ont traversé la ZA Henri Cornu pour enfin terminer leur course à Cambaie, près du futur Espace Sportif et Culturel de l’Ecocité Phaonce.

- Des défis et des surprises -

Sur le tracé, des défis à relever tels que les 200 marches du Crayon ou encore la traversée des berges de la rivière des Galets. Mais aussi des lieux atypiques comme la cour de l’usine Mascarin et des paysages typiques de l’Ouest à l’instar du Sentier Littoral Ouest.

A l’arrivée, les 1000 participants ont été récompensés par une médaille ainsi qu’un trophée, en plus des nombreux cadeaux offerts par les partenaires de la course.

Cette année, les papas ont été particulièrement célébrés. Pour la Fête des Pères, clin d’œil a été fait aux duos « Papa-Marmay ». Les enfants et leur papa inscrits sur l’une des courses ont reçu une surprise supplémentaire à l’arrivée. Les marmay ont également pu offrir des origamis faits main fabriqués aux côtés des médiateurs du Territoire de l’Ouest.

Des petites attentions qui contribué à faire de cette 4ème édition du Trail Urbain de l’Ecocité une véritable réussite !

Alors : Bravo à l’ensemble des participants, ainsi qu’aux bénévoles, partenaires et sponsors sans qui ce Trail Urbain de l’Ecocité ne pourrait se faire.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

- Les résultats -

Scratch – Hommes

Alexandre HENRARD – 01h26

Ronan BARLIEY – 01h29

Yannis ALAMELE – 01h31

Scratch – Dames

Faustine HAJJI – 01h46’00

Hortense BEGUE – 01h46’50

Michelle HOARAU – 01h50

Scratch –Relais Mixte

Band Carbone – 01h32

Run Passion 2 – 01h39

ACSGS – 01h40

Ti Course Marmay

2017-2019 – Garçon



Mathéo PARASSOURAMINTiffany VIDOT

2015-2016 – Garçon

Raphaël CAMARD

2015-2016 – Fille

Thea GAETAN

2013-2014 – Garçon



Gaéthan ITEMA IMBERESElona BARILLET