Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2026, le voici. Le rappeur Pitbull est entré dans le Guinness des records grâce à un rassemblement de 22.141 fans portant de faux crânes chauves. Alors qu’un couple empruntait l’autoroute A89, un homme a laissé sa compagne sur le bord du chemin après une dispute. Un jeune homme de 25 ans s’est fait tatouer un coq et trois étoiles sur la fesse, anticipant un troisième sacre des Bleus.

Le rappeur Pitbull, qui assume sa calvitie comme personne, est entré vendredi dans le Guinness des records grâce à un rassemblement de 22.141 fans portant de faux crânes chauves lors d'un concert à Londres, le plus grand jamais recensé.

La star américano-cubaine de 45 ans, connue pour les tubes "Give Me Everything", "Timber" ou "Hotel Room Service", leur avait donné rendez-vous au festival BST Hyde Park, dans le centre de la capitale, où elle était tête d'affiche.

Depuis plusieurs années, les fans de "Mr. Worldwide" s'amusaient à venir à ses concerts en reproduisant son look signature: lunettes d'aviateur, petit bouc et moustache, costume noir et surtout ces "bald caps", perruques de chauves en latex qui se fixent sur la tête.

Une tendance virale sur les réseaux sociaux, qui a inspiré l'idée du record à Greg James, animateur radio de la BBC. Le rappeur et les organisateurs du festival ont alors décidé de relever le défi.

"C'est un tout nouveau record car il n'a pas été tenté auparavant", a souligné Will Munford, le juge du Guinness World Records sur place.

Un seuil de 2.000 faux crânes devait être dépassé pour que le record soit homologué, avait décidé l'organisation. Il l'a été largement avec 22.141 fans coiffés de ces perruques sur 70.000 spectateurs.

"C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux", a déclaré Pitbull, de son vrai nom Armando Christian Pérez, ému en remerciant ses fans.

Alors qu’un couple empruntait l’autoroute A89, les deux personnes sont descendues au niveau de Cervières (Loire), se sont disputées et l’homme est reparti seul. Sa compagne s’est retrouvée seule sur le bord de l’autoroute, à pied, le samedi 11 juillet 2026.

Des témoins, inquiets, ont alerté le 17 afin de signaler des piétons sur la route.

Alors que les gendarmes sont arrivés sur place en moto, l’homme avait déjà quitté les lieux en voiture. Sa conjointe se serait ainsi retrouvée seule sur la bande d’arrêt d’urgence.

Il est important de rappeler que sur l’autoroute, un piéton est extrêmement vulnérable. L’article R421-2 du Code de la route le précise : "l’accès des autoroutes est interdit à la circulation des piétons". La loi sanctionne également d’une amende prévue pour les contraventions de la première classe "le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute".

Teddy nous a-t-il porté l’œil ? En 2022, ce jeune homme de 25 ans qui vit dans l’Hérault s’est fait tatouer un coq et trois étoiles sur la fesse, anticipant un troisième sacre des Bleus à la Coupe du monde de football.

"L’euphorie a fait que, avec mon collègue, on allait au stand de tatouage direct. Pour nous, on était déjà champion du monde quand on savait qu’on allait affronter le Maroc", a-t-il expliqué à l'Indépendant.

Un habitant de l’Hérault avait un peu trop anticipé un troisième sacre des Bleus à la Coupe du monde et s’est fait un tatouage un peu trop tôt. Sans regrets. https://t.co/FOygrTwvWJ — Paris Match (@ParisMatch) July 15, 2026

Sauf qu'à l'époque, la France avait perdue face, encore, à l'Argentine. "J’ai pris une petite leçon. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Malheureusement, ça fait deux fois", a-t-il confié.

Cette année, Teddy y croyait. Mais après leur élimination face à l’Espagne, la troisième étoile n’existe pour le moment que sur la fesse du jeune homme.

Mais il y croit. Le passionné de football est convaincu que la France finira par décrocher ce troisième sacre.

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