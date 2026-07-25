Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2026, le voici. Il y a l'onde sismique enregistrée en Espagne après le but décisif de la section espagnole en finale de coupe du monde de foot. Visiblement taquin, un pilote d'avion a fait croire à des passagers argentins en plein vol que l’Albiceleste avait remporté la Coupe du monde 2026. Il y a aussi ces deux pilotes de la compagnie aérienne Swiss qui ont été empêchés de prendre les commandes d'un vol au départ de Genève après une nuit arrosée. Il y enfin ce piratage "sans précédent" d'une plateforme d'OpenAI par ses propres agents d'IA.

Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont résonné à travers tout le pays, et même sous terre: une onde sismique a été enregistrée dans plusieurs villes d’Espagne après le but décisif en finale, ainsi qu’au coup de sifflet final, ont relevé des scientifiques.

Des sismomètres répartis dans toute l’Espagne ont enregistré des vibrations provoquées par les explosions de joie des supporters après le but de Ferran Torres, qui a offert à l’équipe nationale son deuxième titre mondial lors de la finale de dimanche, a indiqué lundi le centre Geosciences de Barcelone.



Des chercheurs ont analysé des données de l’Institut géographique national (IGN) et de l’Institut cartographique et géologique de Catalogne (ICGC), qui ont montré des signaux inhabituels liés aux célébrations dans des villes comme Algésiras, Barcelone, Cadix et Grenade, ont-ils précisé dans un communiqué.



Les capteurs ont détecté trois pics d’activité bien nets pendant le match : après le but de Torres, après un autre but ultérieur annulé par l’arbitrage vidéo, et la vibration la plus forte enregistrée après le coup de sifflet final.



Les scientifiques ont expliqué que ces mouvements constituaient un exemple de "sismicité induite" provoquée par l’activité humaine, en l’occurrence, des milliers de supporters sautant, criant et célébrant en même temps.

Visiblement taquin, un pilote d'avion a fait croire à des passagers argentins en plein vol que l’Albiceleste avait remporté la Coupe du monde 2026.

"Je sais que ce match a été très disputé jusqu’à la fin, prolongations comprises. Les deux équipes ont tout donné. Mais, malheureusement, dans une finale de Coupe du monde, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Nous tenons donc à féliciter nos compatriotes argentins", a-t-il lancé, avant que de nombreux supporters de l’Albiceleste n’explosent de joie en se levant de leur siège.

Un piloto español haciéndolo creer a un avión lleno de argentinos que han ganado el Mundial jdfjdjfjd pic.twitter.com/1wJu7dHVar — offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026

Dans un second temps, le pilote a mis fin à sa blague en lâchant très discrètement : "L’Espagne a gagné".

Deux pilotes de la compagnie aérienne Swiss ont été empêchés de prendre les commandes d'un vol au départ de Genève après une nuit arrosée en mai dernier, a indiqué mardi la compagnie étendard suisse. "Des collaborateurs nous ont signalé l'état des deux pilotes. Les indications étaient si concrètes que nous avons dû douter de l'aptitude au service des pilotes", a expliqué la compagnie dans un communiqué transmis à l'AFP, précisant que l' "incident" s'était produit à Genève en mai 2026.

Selon la revue spécialisée en ligne aeroTELEGRAPH, qui a révélé l'affaire, ces deux pilotes avaient bu la veille de ce vol "bien plus tard et bien plus" qu'ils n'auraient dû, des observateurs de la soirée ayant décrit ces derniers comme "clairement ivres". La compagnie a quant à elle indiqué que "les deux pilotes avaient été écartés de leur service alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel réservé à l'équipage (...), et avaient été remplacés par d'autres pilotes".

Ils n'ont plus effectué de vol depuis et ne seront pas réaffectés avant l'issue d'une enquête interne ouverte après l'incident, a-t-elle ajouté. "Les membres de notre équipage sont soumis à des règles claires et strictes en matière de consommation d'alcool.

Ils ne sont pas autorisés à prendre leur service ni à l'exercer sous l'emprise de l'alcool. Nous avons des exigences très élevées en matière de sécurité aérienne et vis-à-vis de nos équipages, et nous ne tolérons aucun abus d'alcool", a ajouté Swiss. La compagnie a indiqué ne souhaiter fournir "aucune information concernant le numéro de vol, le type d'avion ni d'autres détails opérationnels", mais aeroTELEGRAPH a indiqué que les deux pilotes devaient faire voler un Airbus A220 vers une destination en Europe.

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a annoncé mardi que ses modèles d’intelligence artificielle avancés s’étaient emballés lors de tests de sécurité, piratant de leur propre initiative une plateforme populaire auprès des programmeurs.

L'entreprise basée à San Francisco a évoqué un "cyberincident sans précédent" et annoncé une enquête conjointe avec Hugging Face, la bibliothèque de code en ligne qui en a été la cible.

OpenAI a précisé que l’incident impliquait une combinaison de modèles, dont son GPT-5.6 Sol lancé récemment ainsi qu'un modèle "encore plus performant" en cours d'élaboration.

L’entreprise cherchait à évaluer les capacités de piratage des modèles en leur assignant des tâches dans un environnement d’essai numérique strictement contrôlé, où l’accès à internet était limité pour des raisons de sécurité.

"Pendant qu’ils opéraient dans notre environnement de test en bac à sable (ndlr, isolé), nos modèles ont consacré une quantité importante de (puissance de calcul) à trouver un moyen d’obtenir un accès libre à internet, dans le but de résoudre le problème d’évaluation", a indiqué OpenAI dans un blog relatant l’incident.

Une fois connectés à internet, ils ont ciblé la plateforme Hugging Face - un vaste répertoire de modèles d’IA, de jeux de données et d’autres informations - pour les aider dans leur quête.

À la recherche d’"informations secrètes" pouvant l’aider à tricher lors de l’évaluation, le système d’OpenAI "a enchaîné plusieurs vecteurs d’attaque, notamment en utilisant des identifiants volés".

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