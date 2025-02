Intelligence artificielle : les Emirats arabes unis construiront en France un data center géant

Les Emirats arabes unis vont construire en France un data center géant, a annoncé la présidence française, jeudi 6 février, au premier jour d’un sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA) à Paris, alors que le pays ambitionne d’en devenir la figure de proue européenne.

Ce data center d’une capacité de calcul pouvant aller jusqu’à 1 gigawatt fera partie d’un "campus" axé sur l’IA, le plus grand en Europe, selon l’Elysée. Cela représente "de 30 milliards à 50 milliards d’euros" d’investissements, dans le cadre d’un accord de partenariat signé en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et de son homologue émirati, Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane. Ce campus sera développé par "un consortium de champions franco-émiratis", notamment par le fonds d’investissement MGX, adossé aux Emirats arabes unis. Sa localisation doit encore être décidée.

Par ailleurs, la ministre française chargée de l’IA, Clara Chappaz, a annoncé que trente-cinq sites étaient "prêts à l’emploi" pour accueillir de nouveaux centres de données sur le territoire national. Ils occuperont quelque 1 200 hectares et leur localisation sera dévoilée en début de semaine prochaine.

Le sommet de Paris, coprésidé avec l’Inde et qui se tient jusqu’au 11 février, a débuté à l’école d’ingénieurs Polytechnique avec deux journées de tables rondes. Les rencontres se poursuivront samedi et dimanche, et seront consacrées à l’IA dans la culture.

Emmanuel Macron donnera une interview à France 2 et au média indien Firstpost, dimanche, "dans la foulée du journal de 20 heures". Avant les échanges diplomatiques, lundi et mardi, qui devraient aboutir à "une déclaration de volonté de progrès partagée", selon l’envoyée spéciale du président de la République pour le sommet, Anne Bouverot.

- Incertitude sur la présence d’Elon Musk à Paris -

La participation d’une centaine de pays est annoncée, avec le vice-président américain, J.D. Vance, le vice-premier ministre chinois, Zhang Guoqing, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chancelier allemand, Olaf Scholz. L’incertitude persiste quant à la présence d’Elon Musk et à celle de Liang Wenfeng, fondateur de start-up chinoise DeepSeek, avec lequel l’Elysée est en "discussions".

Un "business day" sera aussi organisé, mardi, à Station F, l’incubateur de start-up fondé par le milliardaire français Xavier Niel, lui-même acteur de la tech.

"L’IA doit passer des laboratoires de recherche aux institutions du monde réel. Pour qu’elle serve vraiment la société, nous avons besoin de liens solides entre le milieu universitaire, l’industrie et l’entrepreneuriat", a plaidé la ministre Clara Chappaz.

"La chose la plus importante que je voudrais voir ressortir de ce sommet, c’est l’assurance que les plateformes d’IA qui seront largement utilisées dans le futur seront en source ouverte", a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP) le Français Yann LeCun, à la tête du laboratoire de recherche en IA de Meta, sur le campus de Polytechnique. Outre sa défense de ces modèles, dont le code est rendu public afin que des chercheurs ou des entrepreneurs s’en saisissent, il s’érige contre la mise en place de "régulations qui viennent ralentir le progrès scientifique".

- Lancement d’une application MistralAI -

Yoshua Bengio, prix Turing 2018 et l’un des chercheurs les plus importants dans l’IA, s’est quant à lui déclaré "optimiste" concernant les résultats du sommet. L’objectif "est d’amener les décideurs publics de haut niveau à accorder un peu de leur attention aux discussions sur les côtés bénéfiques et dangereux de l’IA", a-t-il déclaré depuis l’Ecole normale supérieure où il présentait le premier rapport international sur la sécurité de cette technologie.

Les équipes de MistralAI – rival français des géants américains qui a signé un partenariat avec l’AFP –, ont profité de l’occasion pour annoncer l’arrivée d’une application de leur outil "Le Chat" (équivalent de ChatGPT) dans les magasins Google et Android.

Quant à OpenAI, le créateur de ChatGPT, il permettra à certains clients européens de stocker les données de leurs échanges avec ses agents conversationnels au sein de l’Union européenne, plutôt qu’aux Etats-Unis ou ailleurs, leur donnant la maîtrise de ces précieuses informations.

Enfin, au sujet de l’irruption de DeepSeek et de l’annonce d’un plan de financement de 500 milliards de dollars (480 milliards d’euros) par Washington pour développer des infrastructures dans l’IA, Anne Bouverot s’est voulue rassurante. "La conversation récente, avec ce que les Etats-Unis annoncent d’un côté et la Chine de l’autre, renforce plutôt la voix que la France porte, cherchant à promouvoir des talents, avec de l’open source", a-t-elle déclaré.

AFP