Israël a mené sans succès une opération au Liban pour retrouver les restes de l'aviateur Ron Arad

Les forces spéciales israéliennes ont mené sans succès vendredi soir une opération dans l'est du Liban pour retrouver les restes de l'aviateur israélien Ron Arad, capturé lors d'un raid aérien dans ce pays en 1986, a annoncé samedi l'armée.

"Dans le cadre des opérations menées par l'armée israélienne au Liban, les forces spéciales de l'armée ont mené une opération hier (vendredi) soir afin de localiser des restes liés au navigateur disparu Ron Arad", indique le communiqué de l'armée.

"Aucun reste ou objet lié à Ron Arad n'a été trouvé sur le lieu des recherches", ajoute le texte, qui précise que l'opération n'a fait "aucune victime" côté israélien.

"L'armée israélienne continuera à mener ses opérations sans relâche, jour et nuit" pour "ramener tous les fils d'Israël, les soldats tombés au combat et ceux portés disparus, dans leur patrie."

Au Liban, le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran, a dit samedi avoir combattu une "infiltration" de l'armée israélienne dans la plaine de la Békaa, près de la frontière avec la Syrie, région où les autorités libanaises ont fait état d'au moins 16 morts lors de frappes israéliennes.

Dans un communiqué, le Hezbollah a indiqué que ses combattants avaient "observé l'infiltration de quatre hélicoptères" israéliens en provenance de Syrie vendredi vers 22H30 (locales, 20H30 GMT).

Après leur atterrissage, "un groupe" de combattants du Hezbollah a "engagé" le combat avec les soldats israéliens au niveau d'un cimetière de Nabi Chit, selon le mouvement, affirmant que les troupes israéliennes avaient mené d'intenses frappes avant de commencer à se replier.

Un correspondant de l'AFP sur place a entendu des avions de combat et d'intenses échanges de tirs tout au long de la nuit.

- Une tombe fouillée -

Sur les réseaux sociaux, des images, reprises par les TV israéliennes et libanaises, tournaient en boucle, montrant un trou creusé dans la terre brune du cimetière, apparemment une tombe ouverte et fouillée.

Officier de l'armée de l'air israélienne, Ron Arad, un navigateur, s'est éjecté en 1986 de son appareil, abattu au-dessus du Liban, au cours d'une mission contre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Il avait été capturé par des groupes chiites pendant la guerre civile libanaise (1975-1990).

Il a pu envoyer des lettres à sa famille pendant les premiers temps de sa captivité, incitant les autorités israéliennes à entamer des pourparlers avec ses ravisseurs en vue de sa libération. Mais les négociations ont échoué et définitivement cessé en 1988.

Détenu par des groupes chiites au Liban, possiblement par le Hezbollah, Ron Arad est aujourd'hui présumé mort, ses restes n'ayant jamais été restitués.

D'après des médias israéliens, l'épouse de Ron, Tami Arad, a réagi à l'annonce de cette opération par un courrier au Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant que "notre désir de savoir ce qui est arrivé à Ron s'arrête dès lors qu'il met en danger des soldats" israéliens.

"A nos yeux, le caractère sacré de la vie passe avant l'obligation de ramener les restes d'un soldat pour l'enterrer", a-t-elle écrit.

Le sort de Ron Arad préoccupe depuis des décennies Israël, où le rapatriement des soldats disparus ou capturés est considéré comme un devoir national.

L'est du Liban, où le Hezbollah est en position de force, a été la cible de lourdes frappes israéliennes vendredi, en particulier la localité de Nabi Chit, touchée au moins 13 fois selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI).

Le mouvement chiite avait lancé lundi une attaque contre Israël, disant vouloir "venger" la mort de l'ayatollah Ali Khamenei en Iran, après le déclenchement de l'opération israélo-américaine contre la République islamique. Israël a riposté en lançant une vaste campagne de frappes aériennes sur le Liban.

