Italie : trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse volés dans un musée

Trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse ont été dérobés fin mars "en moins de trois minutes" dans un musée près de Parme, dans le nord de l’Italie, ont indiqué dimanche le musée et les carabiniers.

Quatre personnes masquées se sont introduites dans la villa de la fondation Magnani Rocca, dans la commune de Traversetolo, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mars, a indiqué un porte-parole des carabiniers à l’AFP, confirmant des informations de la télévision publique Rai.

Les voleurs ont forcé la porte principale et ont volé trois tableaux, selon les carabiniers. Ils ont ensuite pris la fuite à travers le parc du musée.

Selon la presse presse italienne, les voleurs ont dérobé "Les Poissons", un tableau tardif (1917) d’Auguste Renoir, la "Nature morte aux cerises" (1885-1887) de Paul Cézanne et "L’odalisque sur la terrasse" (1922) d’Henri Matisse, pour une valeur estimée à plusieurs millions d’euros.

Les voleurs ont agi "en moins de trois minutes, sans improviser, de façon structurée et organisée", a indiqué le musée à la chaîne SkyTG24.

Ils n’ont pas pu "aller au bout (du vol) grâce à l’activation des systèmes de surveillance et à l’intervention extrêmement rapide de la sécurité et des carabiniers", a ajouté le musée, suggérant que les voleurs ne ciblaient pas ses trois tableaux en particulier.

Les carabiniers mènent l’enquête et exploitent des images de vidéosurveillance du musée ainsi que d’habitations et commerces voisins, a précisé leur porte-parole.

A vingt kilomètres de Parme, fondée en 1977, la fondation Magnani Rocca héberge dans sa "villa des chefs d’oeuvre" la collection de l’historien de l’art Luigi Magnani (1906-1984), qui comprend aussi des oeuvres de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet et de l’artiste italien Giorgio Morandi.

La fondation expose aussi un "Paysage de Cagnes" de Renoir et avait hébergé pour une exposition en 2024 un des chefs d’oeuvre du peintre français, "La promenade" prêté par le musée Getty de Los Angeles.

Fin 2025, un casse spectaculaire au Louvre avait relancé le débat sur la sécurité des musées. Quatre malfaiteurs s’étaient emparés en huit minutes de bijoux d’une valeur inestimable.

En 2021, un "Salvator Mundi", un tableau de l’atelier de Léonard de Vinci qui était exposé dans une église de Naples, avait été retrouvé dans l’appartement d’un Napolitain alors même que sa disparition était passé inaperçue en raison de la pandémie de Covid-19.

L’un des larcins les plus retentissants en Italie reste celui de la "Nativité avec saint François et saint Laurent", une toile du Caravage dérobée à l’oratoire San Lorenzo à Palerme en 1969, et encore recherchée depuis.

AFP