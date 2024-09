Jeux paralympiques : Florian Jouanny s'offre l'or sur la course en ligne

Florian Jouanny s'est imposé lors de la course en ligne H1-H2, ce jeudi 5 septembre à Clichy-sous-Bois. Le Français s'offre donc une deuxième médaille dans ces Jeux paralympiques, après le bronze remporté la veille dans le contre-la-montre.

Le para-cyclisme français n'en finit plus de briller à Paris. Après la moisson historique mercredi sur l'exigeant circuit de Clichy-sous-Bois (11 breloques), Florian Jouanny remet le couvert ce jeudi.

Après le bronze décroché la veille, le Français vient de s'offrir le titre sur la course en ligne H1-H2, devançant l'Espagnol Sergio Garrote Munoz et l'Italien Luca Mazzone. Cette double catégorie regroupe les cyclistes tétraplégiques. En l'occurrence, le Français concourt sur un handbike, pédalant avec ses mains, en position allongée.

La course a consisté en trois boucles de 14,2 km dans la banlieue nord-est de Paris, avec deux montées, la côte de Courtry (4,5% de moyenne) et celle de Clichy-sous-bois (4,7%). Elle a été retardée d'une heure et légèrement raccourci en raison des fortes intempéries qui ont touché la capitale française en début de matinée.

L'Espagnol a pris un meilleur départ, mais le para-athlète tricolore a rapidement refait son retard. Florian Jouanny a ensuite placé une attaque décisive en montée dans les derniers kilomètres pour s'envoler vers la victoire.

C'est déjà la 51ᵉ médaille de la délégation française dans ces Jeux paralympiques, la 16ᵉ en or. À noter que la moitié (8) de ces titres a été remportée par l'équipe cycliste, piste et route confondues.

- Jean-Louis Michaud en bronze -

Le tireur français monte sur la 3e marche du podium après une super performance au tir à la carabine couché en catégorie SH1 mixte.

