JO-2024 : les cadreurs invités à filmer de la même manière les hommes et les femmes

Alors que les Jeux olympiques se poursuivent, le diffuseur officiel des Jeux de Paris 2024 a demandé à ses cadreurs de filmer les athlètes de la même manière, quel que soit leur genre. Un rappel pour éviter que les sportives soient sexualisées. Car même si pour la première fois dans l'Histoire, les olympiades sont parfaitement paritaires, avec autant d’athlètes femmes que hommes, la parité dans le nombre d'athlètes ne signifie pas parité dans tous les domaines (Photo d'illustration)

"Malheureusement, dans certains sports, [les femmes] sont toujours filmées d’une manière que l’on peut qualifier de stéréotypée et sexiste, ne serait-ce que dans les différences de cadrage entre athlètes masculins et féminins", reconnaît le patron d’OBS, Yiannis Exarchos au Parisien.

Les caméramans, pour la plupart des hommes, filmeraient différemment les sportives à cause d’un "biais inconscient".

Une pratique accentuée sur certaines épreuves, comme le beach-volley.

- Les femmes ne sont pas là pour leur corps mais pour leurs performances sportives -

Alors le rappel à l'ordre est de rigueur. "Les femmes athlètes ne sont pas là parce qu'elles sont plus attirantes, plus sexy ou quoi que ce soit d'autre. Elles sont là parce qu'elles sont des athlètes de très haut niveau", rappelle l'organisation.

Mais certains comportements sont malheureusement ancrés de manière profonde et ce n’est pas Bob Ballard qui dira le contraire. Le commentateur anglais a été exclu de la chaîne Eurosport ce dimanche 28 juillet après avoir tenu des propos sexistes.

Un fait que les internautes aussi ont tendance à oublier. "Record absolu d’audience pour le beach-volley féminin. Les organisateurs des JO ne parviennent pas à expliquer ce phénomène", écrit par exemple un compte X en joignant une photo de beach-volleyeuses espagnoles de dos.

???????????? FLASH – Record absolu d’audience pour le beach volley féminin. Les organisateurs des JO ne parviennent pas à expliquer ce phénomène. #Paris2024 pic.twitter.com/P5kUybUf1l — Pediavenir (@Pediavenir) July 30, 2024

Ou encore celui-là.

This Olympics cameraman knew exactly what he was doing https://t.co/877bcA3b6D — greg (@greg16676935420) July 27, 2024

Plus généralement, l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel français, pointait dans un rapport en 2023 l'urgence de féminiser le journalisme sportif.

Alors même que les compétitions deviennent de plus en plus paritaires, les programmes sportifs sont ceux qui représentent le moins les femmes à la télévision et à la radio, avec seulement 21% de présence en plateau et 11% du temps de parole.

De plus les intervenantes restent généralement cantonnées au sport féminin: sur les compétitions masculines, les femmes représentent seulement 9% des journalistes qui s'expriment, contre 91 % d'hommes.

