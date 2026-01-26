JO-2026 : triple médaillé olympique en ski, Alexis Pinturault grand absent de la sélection

Plus grand palmarès du ski alpin français, Alexis Pinturault doit faire le deuil d'une ultime participation aux JO : de retour après deux hivers plombés par les blessures, le triple médaillé olympique n'a pas été sélectionné pour les Jeux de Milan Cortina qui débutent dans 11 jours.

Le skieur de Courchevel aux 34 victoires en Coupe du monde, trois podiums olympiques et trois titres mondiaux, en manque de gros résultats cet hiver, n'a pas été retenu parmi les sept hommes sélectionnés en ski alpin, dont le champion olympique du slalom Clément Noël et la révélation de l'hiver Paco Rassat.

En raison d'une règle complexe d'allocation des quotas olympiques entre les pays par la Fédération internationale de ski, qui prend en compte les résultats depuis un an et demi en privilégiant les skieurs polyvalents, le clan français avait déchanté il y a dix jours en comprenant qu'au lieu des 11 places escomptées pour les hommes, il n'en obtiendrait finalement que sept (huit pour les femmes).

"Ça va être assez difficile", anticipait déjà mi-janvier Xavier Fournier-Bidoz, entraîneur du groupe vitesse de l'équipe de France.

Pour quelques skieurs (le champion olympique Clément Noël, la révélation du slalom Paco Rassat, le spécialiste de la vitesse Nils Allègre), la sélection ne faisait pas de doute mais pour d'autres cas les sélectionneurs avaient de quoi s'arracher les cheveux.

En slalom, qui de Steven Amiez ou de Victor Muffat-Jeandet, tous les deux dans le top 15 mondial ? En vitesse, Nils Alphand et Matthieu Bailet ont montré qu'ils pouvaient frapper de grands coups, mais Maxence Muzaton a redistribué toutes les cartes samedi en arrachant à 35 ans et à la surprise générale la 3e place de la mythique descente de Kitzbühel. Et en géant, comment décider de se priver d'Alexis Pinturault, immense nom du ski français, quand bien même il n'est pas le plus performant cet hiver ?

Face au casse-tête, les sélectionneurs ont tranché. Ce sera Nils Alphand et Maxence Muzaton en vitesse, Steven Amiez en slalom et Léo Anguenot en géant. En renonçant donc à Alexis Pinturault, cadre de l'équipe de France depuis plus de douze ans.

- "Je n'estime pas avoir un passe-droit" -

A 34 ans, le skieur de Courchevel avait fait des Jeux olympiques de Milan Cortina une des ses principales sources de motivation pour ne pas arrêter pour de bon sa carrière après deux graves blessures aux genoux en janvier 2024 puis en janvier 2025.

Triple médaillé olympique, la première fois en 2014 (3e en géant), il avait décidé, cette saison, d'abandonner les épreuves de vitesse, auxquelles il s'était consacré depuis deux ans, pour se concentrer uniquement sur le géant, "ce que je maîtrise le mieux" et y espérer une qualification olympique. Mais les résultats cet hiver (trois top 15, cinq top 20 en six courses en Coupe du monde) n'auront pas été suffisants.

"J'avais utilisé les mots +course contre la montre+, je n'ai pas parlé de +préparation+ dans l'objectif des Jeux olympiques. J'étais lucide sur le fait qu'il y a énormément de choses à reconstruire dans un temps qui est très court", affirmait-il début janvier, déjà conscient que sa place n'était pas garantie.

"Je n'estime pas avoir un passe-droit, je pense que, comme tout le monde, je dois montrer des résultats", ajoutait alors le vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2021.

Le skieur doit s'aligner mardi sur le géant de Coupe du monde à Schladming en Autriche. Il a plusieurs fois répété qu'il voulait se laisser le temps de la réflexion avant de décider de prendre sa retraite, évoquant la possibilité de continuer jusqu'aux Mondiaux-2027.

Chez les femmes, la France disposait de huit quotas en ski alpin, pour à peine plus d'athlètes évoluant sur le circuit de la Coupe du monde. Cheffe de file des Bleues, Romane Miradoli a été sélectionnée avec Camille Cerutti et Laura Gauché, Marie Lamure, Marion Chevrier, Clara Direz, Caitlin McFarlane et Doriane Escané.

Au total 160 athlètes français (158 + 2 remplaçants pour le bobsleigh) ont été sélectionnés pour les JO de Milan

Cortina, un record pour des Jeux d'hiver. La France vise "un top 5 olympique", avec l'ambition de faire "un peu plus de 50% de médailles par rapport aux Jeux de Pékin" en 2022 (14 médailles, dont 5 en or), avait indiqué en octobre dernier Yann Cucherat, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.



AFP