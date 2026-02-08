JO : le fondeur Desloges offre la première médaille à la France, en argent, Klaebo en or

Le fondeur Mathis Desloges a offert la première médaille à la France lors des JO-2026, en argent en skiathlon, derrière le grand favori, le Norvégien Johannes Klaebo, médaillé d'or, dimanche à Tesero.

Le Norvégien Martin Nyenget complète le podium dans cette première course masculine de ski de fond des JO de Milan Cortina.

A 23 ans, Desloges est le premier Français à remporter une médaille olympique individuelle depuis Roddy Darragon (argenté également) lors des Jeux de Turin en 2006.

Mathis Desloges, qui participe à ses premiers Jeux, termine donc derrière le meilleur fondeur du monde Klaebo, une performance magnifique.

Le Norvégien de 29 ans ambitionne de battre le record de titres olympiques, tous sports confondus, lors des JO d'hiver.

Le natif de Trondheim, qui a tout gagné lors des Mondiaux chez lui l'an passé, compte désormais six médailles d'or aux Jeux.

Le record de huit médailles d'or aux Jeux d'hiver est codétenu par trois Norvégiens, les fondeurs Marit Bjorgen et Bjorn Daehlie et le biathlète Ole Einar Bjorndalen.

AFP