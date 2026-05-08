Job de rêve : une agence propose un emploi de dog-sitter, nourri, logé et payé 70.000 euros par an

C'est une offre qui a eu son "petit" effet. Une agence de recrutement de personnel de maison pour des familles aisées a posté une annonce afin de trouver un dog-sitter, comprenez une personne pour prendre soin exclusivement du chien de la famille. L'employé sera logé, nourri et payé 70.000 euros à l'année, soit presque 6.000 euros mensuels. L'agence, qui se trouve à Middlesbrough en Angleterre, a été dépassée par l'impact de cette offre, ils ont reçu des milliers de candidatures. (Photo d'illustration : AFP)

Pas la peine de partir à la recherche de cette offre d'emploi, elle n'est plus en ligne. Le poste n'est pas encore pourvu, et ce n'est pas faute de candidatures : des milliers de personnes ont envoyé leur C.V.

L'agence annonce sur ses réseaux sociaux : "Avec des milliers de candidatures reçues, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris le temps de postuler et de manifester leur intérêt pour cette opportunité unique. L'engouement est extraordinaire et nous vous en sommes très reconnaissants".

Pour avoir des chances d'obtenir ce job de rêve, il faut remplir quelques conditions. Discrétion et respect de l'intimité d'un foyer par exemple. Être de nature chaleureuse, calme et fiable, avec une véritable passion pour les chiens et leur bien-être, évidemment. Il faut aussi participer aux autres tâches de la maison.

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