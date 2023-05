L'Assemblée vote la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants

L'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture un texte pour abroger l'obligation vaccinale anti-Covid des soignants, plutôt que de simplement suspendre cette obligation, comme le prévoit le gouvernement (Photo : AFP)

La proposition de loi du député du groupe à majorité communiste Jean-Victor Castor (Guyane) a été adoptée par 157 voix contre 137, avec le concours des différents groupes d'opposition, contre l'avis du gouvernement.

✅ Abrogation de l'obligation vaccinale contre la covid-19 dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d'aide à la personne et réintégration des professionnels et étudiants suspendus



????️ L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi.



L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi.