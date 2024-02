L'astre le plus brillant de l'univers découvert par des astronomes

C'est l'objet le plus lumineux de l'Univers et, pourtant, il aura fallu attendre 2024 pour que sa nature soit finalement révélée. Une équipe internationale d'astronomes – principalement des Australiens mais comptant un Français – a découvert un quasar tout à fait exceptionnel à 12 milliards d'années-lumière de la Terre.

Les quasars étant ce que les scientifiques appellent des noyaux actifs de galaxie : autrement dit un objet constitué d'un trou noir supermassif – situé au centre d'une galaxie – et d'un disque de matière qu'il attire à lui par gravité.

Une matière qui tourne, s'échauffe et brille très fortement avant d'être engloutie par cet astre obscur.

Cette "boule d’énergie" est si brillante qu'elle serait 500.000 milliards de fois plus lumineuse que notre Soleil si on la mettait à côté de lui.

"Nous avons découvert le trou noir à la croissance la plus rapide connue à ce jour. Il a une masse de 17 milliards de soleils et mange un peu plus d'un soleil par jour. Cela en fait l'objet le plus lumineux de l'Univers connu", explique Christian Wolf, auteur principal de l'étude.

En collaboration avec l'Observatoire Européen Austral, l'Université de Melbourne et la Sorbonne, les chercheurs ont admis que la lumière du quasar avait mis plus de 12 milliards d'années avant de parvenir jusqu’à la Terre.

