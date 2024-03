L'Australie salue la "stabilité" retrouvée des relations avec la Chine

L'Australie a salué mercredi la "stabilité" retrouvée de ses relations, longtemps tendues, avec Pékin à l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie chinoise à Canberra, malgré plusieurs contentieux qui demeurent.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé mercredi une visite éclair en Australie, son premier déplacement dans le pays depuis 2017, ce qui marque un dégel dans les relations entre les deux pays après des années de disputes et représailles commerciales.



Son homologue australienne Penny Wong a souligné après une rencontre qu'il était essentiel de reconnaître "l'ampleur des progrès que nous avons accomplis en peu de temps" et s'est félicitée de la "stabilité" retrouvée entre Pékin et Canberra.



Les efforts récents pour restaurer les relations ont "brisé la glace", permettant à la "confiance mutuelle" et une "bonne dynamique" de s'installer, a reconnu de son côté le ministre chinois.



"La chose la plus importante est de persister à chercher un terrain d'entente", a-t-il souligné.



Mme Wong a cependant fait allusion à plusieurs points de friction persistants évoqués lors de leur rencontre.

"Nous avons discuté de la condamnation du Docteur Yang Hengjun. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères que les Australiens étaient choqués par la peine prononcée à son égard", a-t-elle déclaré.



L'écrivain sino-australien emprisonné Yang Hengjun, également connu sous le nom de Yang Jun, a été condamné en février à la peine de mort avec sursis pour espionnage. Il nie catégoriquement les accusations portées contre lui.



"J'ai fait part des préoccupations de l'Australie concernant les droits de l'Homme, notamment au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong", a ajouté Mme Wong.



Hong Kong a voté mardi une nouvelle loi sur la sécurité nationale qui prévoit la prison à perpétuité pour des infractions telles que la trahison ou l'insurrection, et suscite l'inquiétude des pays occidentaux.



Des manifestants se sont rassemblés sur les pelouses du Parlement australien pendant la rencontre, accusant la Chine de violations des droits de l'Homme.



Un petit groupe de manifestants s'est ensuite heurté à la police devant l'ambassade de Chine, brandissant des drapeaux tibétains et criant "Tibet libre".



- Barrières progressivement levées -



Les deux ministres ont également pris le temps de discuter du sort de pandas géants, l'un des outils diplomatiques préférés de la Chine. Il est "probable" que deux pandas prêtés à l'Australie en 2009, Wang Wang et Fu Ni, restent dans le pays dans un avenir proche, a précisé Penny Wong.



Les relations entre l'Australie et la Chine ont commencé à se détériorer en 2018, lorsque la première a exclu le géant des télécommunications chinois Huawei de son réseau 5G pour des raisons de sécurité.



Puis, en 2020, Canberra a réclamé une enquête internationale sur les origines du Covid-19, une démarche que la Chine a dénoncée comme politique.



En réponse, Pékin a imposé des restrictions commerciales sur un grand nombre de produits importés d'Australie, notamment l'orge, le bœuf et le vin, tout en suspendant ses importations de charbon.



La plupart de ces barrières ont été progressivement levées à mesure que les relations s'amélioraient, même si des restrictions subsistent sur les exportations en Chine de vins australiens, auparavant un poste majeur d'exportation pour Canberra.



M. Wang a déclaré qu'une décision finale concernant les droits de douane sur le vin australien serait prise à la fin du mois, laissant présager une levée prochaine des restrictions.



La ministre australienne a indiqué que les discussions avaient également porté sur le nickel.



Le marché mondial du nickel a été chamboulé par l'explosion des exportations de l'Indonésie, après des investissements massifs de la Chine et une évolution des techniques de raffinage.



Les prix du nickel ont chuté d'environ 40% en 2023, ce qui a incité de nombreuses entreprises australiennes à revoir leurs projets ou à réduire la valeur de leurs actifs.



