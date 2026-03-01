L'auteur présumé de l'attaque mortelle au Texas avait exprimé des opinions favorables au pouvoir iranien

L'auteur présumé des tirs qui ont fait deux morts et 14 blessés dimanche à Austin, au Texas, avait exprimé sur les réseaux sociaux des "opinions pro-régime iranien", cible d'une offensive militaire majeure, selon l'organisation de veille des groupes jihadistes SITE Intelligence Group.

Son identité n'a pas été confirmée par les autorités, mais il a été identifié par cette organisation et plusieurs médias américains comme Ndiaga Diagne, un citoyen américain d'origine sénégalaise. Il a été abattu sur place par des policiers.Une photo partagée sur X par l'élu républicain du Texas Chip Roy montre le suspect armé d'un fusil et portant un sweat-shirt sur lequel on peut lire "propriété d'Allah".Selon le SITE Intelligence Group, Ndiaga Diagne avait exprimé des "opinions pro-régime iranien et une haine envers les dirigeants israéliens et américains" dans des publications sur Facebook partagées entre 2017 et 2019, et avait publié une photo de lui tenant ce qui semble être un fusil d'assaut.Survenue dans la nuit de samedi à dimanche aux abords d'un bar dans une zone animée du centre-ville d'Austin, capitale du Texas, l'attaque a fait au moins deux morts et 14 blessés.Trois d'entre eux se trouvaient toujours dans un état critique dimanche matin, ont déclaré les autorités.La police fédérale, le FBI, avait estimé plus tôt dimanche qu'il pourrait s'agir d'"un acte de terrorisme"."Il est encore beaucoup trop tôt dans l'enquête pour déterminer une motivation précise, mais il y avait des éléments sur le suspect et dans son véhicule qui indiquent un lien potentiel avec le terrorisme", avait ainsi affirmé lors d'une conférence de presse Alex Doran, un responsable du bureau du FBI de San Antonio, qui n'a pas donné de détails sur la nature de ces éléments.La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé sur X que Donald Trump était tenu informé de la situation.- Crainte de représailles -L'attaque s'est produite quelques heures après le lancement samedi d'une intense campagne de frappes israélo-américaines contre l'Iran, qui ont notamment tué le guide suprême du pays, Ali Khamenei, et qui alimentent la crainte d'attentats en représailles aux Etats-Unis.Le directeur du FBI, Kash Patel, a ainsi annoncé avoir placé ses équipes de lutte contre le terrorisme et de renseignement "en état d'alerte maximale"."A quiconque envisagerait d'utiliser le conflit actuel au Moyen-Orient pour menacer les Texans ou nos infrastructures critiques, que les choses soient claires: le Texas répondra avec une force décisive et écrasante pour protéger notre État", a réagi le gouverneur républicain Greg Abbott dans un communiqué publié après l'attaque d'Austin.Les autorités du Texas avaient annoncé samedi déployer des militaires réservistes pour "protéger (les) citoyens et les infrastructures critiques contre toute menace potentielle de représailles".La cheffe de la police d'Austin Lisa Davis a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche que les forces de l'ordre avaient reçu un appel à 01H58 signalant des coups de feu autour du Buford's, un bar situé dans une artère très fréquentée de la ville.Rapidement sur place, les policiers "ont été confrontés à l'individu armé et trois de nos officiers ont riposté, tuant le suspect", a‑t‑elle déclaré.Elle a indiqué que l'assaillant, qui circulait à bord d'un SUV, a d'abord ouvert le feu contre des clients de l'établissement par la fenêtre de son véhicule.Il s'est ensuite arrêté, en est sorti, et a commencé à tirer dans la rue sur des passants avant d'être abattu par les policiers."Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la réaction rapide des policiers et de notre personnel médical d'urgence (...) a fait la différence et a sauvé des vies", a salué le maire d'Austin, Kirk Watson, pendant la conférence de presse.Parlant d'un événement "qui a causé un traumatisme important à (sa) ville", l'édile a adressé ses "pensées" aux victimes et à leurs familles.