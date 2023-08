L'Espagne et le Portugal en proie à la canicule et en état d'alerte face au risque d'incendies

L'Espagne, après être venue à bout de trois incendies qui ont éclaté cette fin de semaine, est lundi en état d'alerte face au risque accru d'incendies provoqué par une nouvelle période de canicule, la troisième de l'été.

La situation est tout aussi préoccupante au Portugal, où des centaines de pompiers restent mobilisés pour lutter contre des feux de forêts, notamment dans le centre et le sud, alors que l'ensemble du territoire est en état d'alerte en raison des températures élevées.

En Espagne, plusieurs provinces d'Andalousie (sud), de Castille-La Manche (centre) et d'Estrémadure (ouest) ont été placées en vigilance orange, avec des températures pouvant atteindre 43°C lundi, selon l'Agence météorologique nationale (Aemet).

Le point d'orgue de cette troisième canicule de l'été, qui concerne toute la péninsule ibérique et doit durer jusqu'à jeudi, est attendu mercredi.

L'Aemet a ainsi émis un avis d'alerte rouge (synonyme de danger extrême) pour la journée de mercredi dans la région de Madrid, où les températures pourraient atteindre 42 à 43 degrés, et dans la province andalouse de Jaen (sud), où l'Aemet prévoit 44 degrés.

"Dans la plus grande partie de la péninsule, alerte orange correspondant à un risque important", a indiqué Aemet sur twitter (rebaptisé X) pour cette journée de mercredi, prévoyant que les températures se situeraient dans une fourchette allant de 38 à 42 degrés.

Cette nouvelle canicule intervient dans la foulée d'un weekend intense pour les pompiers espagnols, qui ont combattu des incendies sur trois fronts.

En Catalogne (nord-est), sur la côté méditerranéenne, à la frontière avec la France, les pompiers catalans ont annoncé lundi matin avoir "maîtrisé" un incendie qui s'était déclenché vendredi et dans lequel près de 600 hectares ont brûlé.

Les deux autres incendies, maintenant sous contrôle, ont eu pour cadre l'Andalousie: l'un a touché quelque 450 hectares dans la province de Huelva samedi et dimanche, l'autre, qui s'était déclaré à moins de dix kilomètres de la ville de Cadix dimanche après-midi, a embrasé une pinède attenante à la ville de Puerto Real, entraînant une fermeture temporaire de l'autoroute menant à Cadix.

La Catalogne et l'Andalousie sont les deux régions d'Espagne les plus touchées par la sécheresse. Plus de 70.000 hectares ont brûlé en Espagne depuis le début de l'année, un bilan encore éloigné du record de 2022, avec ses plus de 300.000 hectares détruits, selon le système européen d'information sur les feux de forêt (Effis).

De l'autre côté de la frontière, un millier de pompiers portugais étaient déployés lundi en début d'après-midi pour combattre des feux dans les environs de Ourem (centre) et Odemira (sud), soutenus par douze moyens aériens, selon l'Autorité nationale de la protection civile.

A Odemira, près de la côte sud-ouest du pays, un feu de forêt, qui a contraint dimanche à des évacuations temporaires, continuait de progresser, attisé par le vent, selon le commandant de la protection civile, José Ribeiro.

Cet incendie, qui a éclaté samedi, a fait neuf blessés légers parmi les pompiers. Avec des températures qui devraient franchir les 40 degrés dans plusieurs régions du centre et du sud, le Portugal est lui aussi en état d'alerte en raison d'un risque incendie "très élevé ou maximal sur l'ensemble du territoire".

Les experts considèrent que la multiplication de ces périodes caniculaires, ainsi que leur durée et leur intensité croissantes, sont une conséquence du changement climatique.



