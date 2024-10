L'ex-chef antidrogue mexicain condamné à New York pour trafic de stupéfiants

L'ancien chef de la lutte antidrogues au Mexique Genaro Garcia Luna a été condamné mercredi par la justice américaine à plus de 38 ans de prison pour trafic de stupéfiants et corruption, pour ses liens avec le puissant cartel de Sinaloa.

L'ancien ministre de 56 ans, qui avait été jugé coupable en février 2023 et incarcéré à New York, a été condamné à "460 mois de prison et deux millions de dollars d'amende" pour avoir prêté main forte une décennie durant au redoutable cartel mexicain "en échange de millions de dollars de pots-de-vin", a annoncé le parquet fédéral de Brooklyn.

Il est le plus haut responsable mexicain à avoir été jugé par la justice américaine, en guerre contre les cartels de drogue d'Amérique centrale et du Sud qui profitent de la complicité de ministres locaux pour inonder le marché nord-américain. Plusieurs barons du cartel de Sinaloa sont actuellement en prison aux Etats-Unis.

"La peine de prison infligée aujourd'hui à Genaro Garcia Luna est une mesure de justice et de droit. Il a trahi la confiance de l'opinion publique et des gens qu'il avait juré de protéger. Cela a eu pour conséquences d'importer chez nous plus d'un million de kilogrammes de drogues mortelles ainsi que la violence ici et au Mexique", a tonné le procureur fédéral Breon Peace.

"Après des années de trafic de stupéfiants et d'escroquerie, Garcia Luna passera près de 40 ans là où il doit être: dans une prison fédérale", a martelé le magistrat d'un des plus importants parquets des Etats-Unis en matière de répression des trafics internationaux de drogues.

L'ex-président mexicain Felipe Calderon (2006-2012), dont M. Garcia Luna fut le ministre de la Sécurité publique, a rapidement réagi en affirmant sur X n'avoir "jamais eu de preuves vérifiables de son implication dans des activités illicites".

- "Message clair" -

L'administratrice de l'agence antidrogues américaine (DEA) Anne Milgram s'est félicitée d'une peine qui "envoie un message clair aux dirigeants corrompus de par le monde qui se servent de leurs postes de pouvoir pour aider les cartels".

"Quel que soit votre pouvoir, vous n'échapperez pas à la justice", a insisté la responsable américaine, citée dans un communiqué, relevant que M. Garcia Luna avait contribué à ce que "des millions de kilos de cocaïne se déversent dans les rues des Etats-Unis".

En 2023, un tribunal de Brooklyn avait jugé que l'ancien ministre était coupable des cinq chefs d'accusation, dont celui d'avoir touché des millions de dollars pour protéger le cartel de Sinaloa et d'être impliqué directement dans un trafic de dizaines de tonnes de cocaïne du Mexique vers les Etats-Unis de 2001 à 2012.

Avant d'être ministre, M. Garcia Luna, ingénieur en mécanique de métier, fut de 2001 à 2005 policier et chef de l'agence du renseignement contre la corruption et le crime organisé.

Lors de son procès, l'accusation avait cité 26 témoins à charge, parmi lesquels neuf accusés ou condamnés pour trafic de drogue, extradés vers les Etats-Unis pour y être jugés et collaborer avec la justice afin d'obtenir des peines allégées.

- "Deux visages" -

Les magistrats avaient accusé M. Garcia Luna d'avoir "deux visages": un ministre antidrogue qui collaborait avec Washington d'un côté et un "partenaire criminel" du cartel de Sinaloa de l'autre.

Le cofondateur du cartel Ismael "El Mayo" Zambada, 76 ans, arrêté en juillet de manière rocambolesque dans le sud des Etats-Unis après un vol privé venu du Mexique, a plaidé "non coupable" en septembre devant la justice new-yorkaise.

Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue d'un trafic international de cocaïne et de fentanyl, assassinat, trafic et détention d'armes. Il sera jugé prochainement.

Son ancien partenaire, le narcotrafiquant Joaquin "El Chapo" Guzman avec lequel il avait fondé le puissant et meurtrier cartel, est en réclusion criminelle à perpétuité dans une prison de haute sécurité américaine.

Le fils d'"El Chapo", Joaquin Guzman Lopez, a aussi été arrêté en juillet à la frontière américano-mexicaine mais dément avoir passé un accord avec la justice américaine pour livrer "El Mayo".

La condamnation de M. Garcia Luna survient dans un contexte de flambée de violence à Sinaloa attribuée à un conflit entre les fils d'"El Chapo" et les proches d'"El Mayo".



AFP