L'Ukraine dit avoir frappé deux dépôts de munitions et de missiles en Russie

L'Ukraine a annoncé samedi avoir frappé deux depôts militaires de munitions et missiles dans le sud et l'ouest de la Russie, dont un site "clé" pour la logistique des forces russes, quelques jours après avoir revendiqué une attaque similaire.

Des images publiées sur les réseaux sociaux, dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrent de très importantes explosions suivies de multiples détonations et de vastes nuages de fumée.

Les autorités régionales de Krasnodar (sud-ouest) avaient auparavant ordonné des évacuations après le déclenchement d'un incendie lié à un drone ukrainien, celles de Tver (ouest) disant elles aussi avoir été attaquées.

Aucune n'avait cependant évoqué la cible de ces frappes, qui n'ont pas fait de victimes selon elles.

L'armée ukrainienne et les services de sécurité (SBU) ont frappé dans la nuit l'entrepôt de Tikhoretsk, dans la région de Krasnodar, selon un communiqué publié sur Telegram. Il s'agit de "l'une des trois plus grandes bases de stockages de munitions" en Russie et un "lieu clé" pour la logistique des troupes russes, a assuré l'armée de Kiev.

- 1.200 habitants évacués -

Veniamine Kondratiev, gouverneur de la région de Krasnodar, proche de l'Ukraine dont elle est séparée par la mer d'Azov, avait indiqué plus tôt que deux drones avaient été abattus par la défense antiaérienne.

La chute de débris a "déclenché" un incendie dans le district de Tikhoretski, avait-il affirmé sur Telegram, précisant que l'attaque de drones n'avait "pas fait de victimes".

Les autorités ont toutefois décidé l'évacuation temporaire des personnes résidant dans le village de Koubane, près des lieux de l'incendie, a-t-il ajouté, précisant que 1.200 habitants avaient été évacués.

Le gouverneur de la région de Krasnodar n'a pas indiqué la cible précise de cette frappe ukrainienne.

Un autre entrepôt dépendant du département d'artillerie du ministère russe de la Défense a été frappé par les services de sécurité ukrainiens à Oktyabrsky, dans la région de Tver, selon l'armée ukrainienne.

Des munitions d'artillerie et des missiles y étaient stockés, a indiqué une source au sein des services de sécurité. "Après des drones, des détonations se sont déclenchées dans l'entrepôt et cing incendies ont été détectés", a ajouté cette source.

Mercredi, l'Ukraine avait déjà revendiqué la destruction d'un dépôt de missiles et de munitions d'artillerie à Toropets, également dans la région de Tver. Des missiles balistiques, des bombes aériennes guidées et des munitions d'artillerie y étaient stockés, selon elle.

Le gouverneur de la région de Tver, Igor Roudenia, a lui aussi évoqué des attaques aériennes contre le district de Toropets. La circulation sur une autoroute avait dû être interrompue, avant de reprendre à la mi-journée, avaient indiqué les autorités régionales sur Telegram.

- 101 drones -

Les services de sécurités ukrainiens ont aussi conduit une frappe de drones contre l'aérodrome militaire de Chaïkovka, dans la région de Kalouga, d'après une source au sein de ces services.

Des avions militaires qui "frappent régulièrement l'Ukraine" y sont stationnés, selon cette même source.

Au total, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 101 drones ukrainiens dans la nuit de vendredi à samedi.

L'armée affirme presque quotidiennement intercepter des drones ukrainiens lancés par Kiev en représailles à l'offensive russe lancée en Ukraine en février 2022.

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené dans la nuit une attaque "contre des installations énergétiques qui soutiennent le travail des entreprises du complexe militaro-industriel" en Ukraine. "Tous les objectifs de la frappe ont été atteints", a-t-il ajouté dans un communiqué.

L'armée russe a notamment dit avoir touché des dépôts d'armement et un navire contenant des armes destinées à l'Ukraine.

Vendredi, le gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa Oleg Kiper avait affirmé qu'une frappe russe avait endommagé des infrastructures portuaires et un bateau, civil selon lui.



AFP