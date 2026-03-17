[Photos] Volcan : à plus de 1.000 degrés, la lave réchauffe l'océan sur une vingtaine de mètres au large de La Réunion

(Actualisé) L'éruption du volcan se poursuit ce mardi 17 mars 2026. Dans la nuit de dimanche à lundi, la lave a plongé dans l'océan. Un choc thermique arrivé dans l'eau avec une lave à plus de 1.150 degrés, occasionnant le réchauffement partiel de l'océan sur une vingtaine de mètres au large de La Réunion. "Cette rencontre a déjà donné lieu à une petite plage de sable noir en aval des retombées", indique Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion et membre de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (Photos : Nicolas Villeneuve)

La rencontre de la lave incandescente et de l'océan réchauffe l'océan Indien sur plusieurs mètres autour de son lieu découlement. Regardez.

En mer, "cela a formé un petit delta - car la lave est faiblement alimentée - mais le choc thermique sur mer a tout de même donné vie à une plage de sable noir en aval des retombées", explique Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion. Regardez.

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C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- Un panache d'acide dans le ciel de l'est de La Réunion -

Volant à plus de 2.000 mètres d'altitude, Nicolas Villeneuve a également "observé un panache acide s'échapper des entrées en mer. La lave entrée dans la mer a transformé la vapeur d'eau en chlorure de sodium (NaCl) qui se change en acide chlorhydrique et n'est pas très bon".

Cela libère "du soufre qui se transforme en acide sulfurique et c'est très mauvais pour la santé". Écoutez.

Une alerte relayée par la préfecture de La Réunion, notamment dans le secteur de Bourg Murat et qui rappelle que l'émission de ce gaz peut irriter les voies respiratoires.

En cas de concentration importante, ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables et sensibles (personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes sensibles à la pollution de l’air) des manifestations physiques telles qu’une toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation.

À proximité immédiate du volcan et des coulées de lave, la qualité de l’air n’est pas surveillée en continu, il est recommandé :

- Aux personnes vulnérables qui souhaitent se rendre sur le site de demander au préalable l'avis à leur médecin traitant.

- En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

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- Des bras secondaires poursuivent leur progression -

Le champ de lave émis depuis le site éruptif dessine toujours deux bras principaux. Le front du bras nord reste figé à ~2,6 km de la route nationale 2 (RN2), à une altitude d’environ 660 m.

"Le bras sud s’est divisé en plusieurs bras secondaires, qui poursuivent leur progression, avec des vitesses très variables liées notamment à la topographie et à la végétation rencontrée sur son passage, qui peuvent localement ralentir ou canaliser l’écoulement de la lave" indique l'Observatoire.

En amont de la route, plusieurs résurgences et bras secondaires de coulées sont visibles côté sud mais leur progression est très lente et ne présente pas à l’heure actuelle de menace pour la RN2.

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert.

- Passage en alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan - Par mesure de sécurité le préfet de La Réunion a décidé de déclencher la phase d’alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan. Les points de retournement suivants sont mis en place : - Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire est mis en place. - Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend du PR78 au PR82. "Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières". Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

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