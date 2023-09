L1: soirée ratée pour Paris contre Nice avant le choc contre Dortmund

Le Paris SG a préparé de la pire des manières son choc contre Dortmund mardi en s'inclinant au Parc des Princes 3-2 contre un Nice bien organisé et tueur, perdant du même coup l'opportunité de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 à Monaco.

La fébrilité de l'arrière-garde parisienne mais aussi le manque de fluidité du milieu sont inquiétants pour le club à trois jours du début de la Ligue des champions et à neuf jours du classique contre Marseille. Le doublé de Kylian Mbappé, titulaire et capitaine quelques jours après une gêne au tendon rotulien, n'y a rien fait.L'entraîneur Luis Enrique, arrivé à l'été, connaît sa première sérieuse alerte, après pourtant deux soirées réussies contre Lens (3-1) et Lyon (4-1).Il était difficile de prédire cette soirée ratée au vu des cinq premières minutes, alors que le PSG avait mis autoritairement le pied sur le ballon. Mais les Niçois ont ensuite commencé à organiser un pressing efficace, qui a fait commettre plusieurs approximations à l'arrière-garde parisienne.Une mauvaise relance au pied de Donnarumma (5e), une perte de balle dans l'axe (7e) ou encore une déviation in extremis du talon par Danilo pour fermer le chemin du but ont symbolisé les errances du PSG.Le cauchemar de la défense parisienne vendredi soir tenait en cinq lettres: Moffi. Il profitait d'une perte de balle de Kylian Mbappé pour marquer sur une frappe déviée, avant de provoquer le public.Provocation qu'il a redoublée lors de son deuxième but, lui qui a pu tranquillement ajuster sa frappe lointaine devant un Skriniar attentiste (68e). En enlevant son maillot devant la tribune Auteuil au nez et à la barbe des ultras parisiens, il s'attirait les sifflets du public et la colère de Donnarumma.- Transparent -Entre-temps, Moffi s'est aussi offert une passe décisive pour Laborde après avoir remonté le ballon depuis son camp (53e).Mbappé, qui avait déjà remis le PSG à l'endroit par une frappe à la limite de la surface de réparation (29e), a fait planer un air de France-Argentine au dernier Mondial en reprenant de volée un centre de la recrue Kolo Muani (87e). Mais la remontée n'a pas eu lieu.Par sa justesse après sa rentrée en jeu, celui-ci a été le seul à vraiment convaincre parmi les coûteuses recrues de l'été en attaque. Dembélé a bien réussi plusieurs des dribbles qui sont sa marque, mais il a vendangé deux occasions franches (28e, 37e). Quant à Ramos, en dehors d'une tête mollassonne, il a été transparent.Dans l'ensemble Paris, orphelin de son capitaine Marquinhos laissé au repos, a beaucoup souffert dans la profondeur, malgré quelques interventions convaincantes de Danilo.Au milieu, Carlos Soler a raté sa chance, obligeant Luis Enrique à faire rentrer Manuel Ugarte, ménagé au retour de sa sélection uruguayenne, tôt en seconde mi-temps.Paris doit vite se remettre à l'endroit... en trois jours, quand le Borussia Dortmund va débarquer au Parc pour entamer une phase de groupe difficile, avec aussi l'AC Milan et Newcastle.Nul doute également que les supporters parisiens ne pardonneraient pas une telle fébrilité, dans son jardin face aux Marseillais dimanche.