La Californie et Los Angeles désignent leurs candidats aux postes de gouverneur et maire

Les Californiens se rendent mardi aux bureaux de vote lors de primaires devant désigner les candidats pour l'élection du nouveau gouverneur de l'Etat, en même temps que les habitants de Los Angeles sélectionnent leurs prétendants au poste de maire.

Contrairement aux autres Etats américains, le "Golden State" organise une primaire commune ouverte aux candidats des deux partis, démocrates et républicains, pour le poste de gouverneur. Les deux personnalités à récolter le plus de voix s'affronteront ensuite en novembre, pour succéder à Gavin Newsom, lequel a atteint la limite de mandats.

Plus de 60 noms apparaissent sur le bulletin de vote dans cet Etat de 40 millions d'habitants, qui vote normalement largement démocrate.

Trois candidats se détachent en tête des intentions de vote et vont en découdre pour les deux places qualificatives.

Ancien ministre de la Santé sous le président démocrate Joe Biden, Xavier Becerra est en tête des sondages. Un autre démocrate, Tom Steyer, et un républicain soutenu par Donald Trump, Steve Hilton, sont à la lutte pour l'autre strapontin.

Steyer, un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, a dépensé plus de 200 millions de dollars de sa fortune personnelle pour faire campagne en faveur d'une hausse des impôts des plus riches et d'une baisse des factures de la classe moyenne.

- Coût du logement -

Steve Hilton, un ancien stratège politique américano-britannique, un temps commentateur pour la chaîne conservatrice Fox News, a passé sa campagne à pourfendre les démocrates, qui ont tous les leviers du pouvoir en Californie, les disant incapables de résoudre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés.

La Californie, berceau de la Silicon Valley, a beau posséder la quatrième économie du monde, ses habitants se plaignent du coût exorbitant du logement, de l'essence la plus chère des Etats-Unis et de services publics qui tombent en décrépitude.

Le nombre choquant de sans-abris à Los Angeles et San Francisco agace aussi les habitants, la gauche n'ayant pas réussi à régler ce problème persistant.

La campagne électorale n'a pourtant pas suscité l'enthousiasme. Même si le scrutin pourrait avoir des implications nationales, alors que Gavin Newsom semble nourrir des ambitions présidentielles pour 2028.

Les habitants de Los Angeles votent également mardi lors de primaires pour l'élection de leur maire.

La maire sortante, Karen Bass, qui vise un second mandat, est prise en étau entre une conseillère municipale qui l'attaque sur sa gauche et une star de la téléréalité de droite.

- Tragiques incendies -

Ancienne membre du Congrès, Mme Bass semblait partie pour une réélection quasi automatique dans cette ville très libérale.

Mais sa gestion maladroite des tragiques incendies qui ont ravagé Los Angeles en janvier 2025 a ébranlé sa position.

Sa réponse aux coups de filet anti-immigration menés par la police fédérale dans cette ville à la grande diversité ethnique l'a un peu confortée, mais les sondages montrent qu'elle reste vulnérable.

Elle est donnée au coude-à-coude avec Nithya Raman, une de ses anciennes alliées au conseil municipal issue du parti des Socialistes démocrates.

Sur sa droite, Spencer Pratt, star de la téléréalité qui a perdu sa maison dans les incendies de l'an passé, canalise le mécontentement lié à la lente reconstruction de la ville.

Son message, comme celui de Steve Hilton, est résolument axé sur la sécurité publique et la lutte contre la criminalité, et trouve une certaine résonance même auprès d'électeurs traditionnellement démocrates.

Les élections générales pour désigner le prochain gouverneur de Californie doivent ensuite se tenir en novembre.



AFP