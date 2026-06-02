Météo : du soleil en matinée avant quelques averses dans le sud et le sud-ouest

Matante Rosina va pouvoir profiter de la pluie pour arroser ses plantes. Des nuages porteurs localement d'averses viendront arroser l'Est ce mardi matin, laissant quand même une bonne partie de l'île au soleil en matinée. Les nuages envahissent également le relief en journée, avec parfois des averses assez musclées, notamment dans le Sud et le Sud-Ouest. Ils finissent leur course en direction des côtes allant de Saint-Paul à Saint-Philippe. Un coup de tonnerre associé reste d'actualité. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Le vent reste de composante Est-Nord-Est et maintient la cadence. Au plus fort de la journée, des rafales de 60 km/h soufflent sur la route du littoral et le Sud-Sauvage.

Les températures maximales restent au-dessus des moyennes de saison d'un à deux degrés.

La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest s'amortit et la houle d'alizé, proche de 1 mètre 50, prend le dessus à l'Est.