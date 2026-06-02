À la une de ce mardi : drogue, banalisation du VIH, cour d'assises, violence à l'école, transition écologique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 2 juin 2026 : - Drogue : à La Réunion, professionnels de santé et bénévoles sont "démunis, désemparés" face au trafic et à la consommation du Dou - VIH : les associations réunionnaises alertent sur une banalisation du virus - Cour d'assises : un couple jugé pour maltraitance grave sur ses trois enfants - Violences à l'école et dans le périscolaire : les députés adoptent des mesures pour renforcer le contrôle des intervenants - "Industrie en transition écologique" : un appel à projet lancé sur le territoire de la Cirest et le Territoire de l’Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - (Photo www.imazpress.com)

Professionnels de santé et bénévoles lancent l’alerte : face à une hausse du trafic et à la consommation du dou, la situation est très préoccupante. Depuis deux ans, ils observent une augmentation de la consommation de cette drogue de synthèse. La substance est très addictive selon les médecins. Une seule prise suffit à lancer le processus de dépendance. Vendu environ à 150 euros le gramme sur notre île, son tarif bien supérieur au prix pratiqué dans l’Hexagone ne dissuade pas, au contraire, il suscite la convoitise de trafiquants qui cherchent à établir leurs réseaux sur l'île. Prostitution de mineurs, enfants retrouvés dénutris : au-delà de l’addiction, le dou vient faire éclater la cellule familiale et mettre en danger les conjoints, les enfants, avant de faire vaciller l’ensemble de la famille. Les bénévoles dans les quartiers se sentent démunis et appellent à l'aide.

À l’occasion de la Semaine nationale de la santé sexuelle, qui a lieu du 1er au 7 juin 2026, nous nous sommes entretenus avec l’Association réunionnaise de prévention des risques liés à la santé et aux harcèlements (ARPSH). Sur le terrain, les acteurs de la prévention observent une banalisation du VIH, notamment chez les jeunes, alors même que les contaminations restent bien réelles.

Dossier difficile pour cette première affaire de la 6ème session de la Cour criminelle de La Réunion. En effet, depuis ce lundi 1er juin 2026, c'est un douloureux dossier de "bébé secoué" et de maltraitances sur mineurs qui est soumis aux magistrats de la Cour. Dans le box, un jeune couple doit répondre de plusieurs faits. C'est le père de famille, détenu, qui encourt la plus lourde peine, avec 20 ans de réclusion criminelle, tandis que la mère, libre, des trois petites victimes, risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le verdict sera connu jeudi dans la journée.

Les députés ont voté lundi à l'unanimité plusieurs mesures renforçant le contrôle des adultes susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire, au cours de l'examen de la proposition de loi rédigée dans le sillage de l'enquête parlementaire sur Bétharram.

Afin d’accompagner la transition écologique et énergétique du secteur industriel, le programme "Territoire d’industrie" a été renouvelé pour la période 2023-2027. Ce dispositif s'adresse aux entreprises privées qui portent des projets d’investissements industriels structurants et ambitieux sur le plan environnemental. Pour La Réunion, ces projets doivent s’implanter sur le territoire de la Cirest et/ou le Territoire de l’Ouest (TO).

Matante Rosina va pouvoir profiter de la pluie pour arroser ses plantes. La pluie de la veille va continuer dans certains secteurs de l'île, avec des nuages porteurs localement d'averses à l'Est en matinée, laissant quand même une bonne partie de l'île au soleil en matinée.