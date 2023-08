La canicule continue d'écraser la France, 50 départements en vigilance orange lundi

L'Hexagone attaque lundi une nouvelle semaine sous une canicule "intense et durable" avec 50 départements placés en vigilance orange par Météo-France, nouvel épisode d'un coup de chaud "tardif" et généralisé.

"Une vague de chaleur durable et intense pour la période s'est installée sur le pays", résume le prévisionniste, notant que "des températures maximales de 35 à 39 degrés" ont été observées dans les départements en vigilance orange, "jusqu'à 41 degrés en pointe".

"Dans le Sud-Est, on a relevé jusqu'à 41,3°C à Cadenet (Vaucluse)", souligne l'établissement public. "Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi".

"Certains records absolus risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus", prévient Météo-France, qualifiant cet "épisode caniculaire intense et durable" de "particulièrement tardif pour la saison".

Les températures vont globalement s'envoler lundi, entre 33 et 37 degrés, jusqu'à 37 à 40 degrés sur l'Occitanie et de Rhône-Alpes à la Provence et au Var. Il fera localement 41°C à l'ombre, notamment entre la Drôme, l'Ardèche, le nord du Gard et du Vaucluse.

Il est possible que la vigilance soit portée au rouge, le niveau maximal, surtout dans la Drôme et l'Ardèche, voire le Vaucluse et le Gard, sur la carte de lundi 16h00, avertit l'établissement public.

Les très fortes chaleurs vont se maintenir jusqu'en milieu de semaine avec une baisse "prévue à partir de jeudi, voire vendredi".

A l'échelle du pays, "cet épisode est le plus chaud de l'été 2023, également un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", dit Météo-France.

La configuration météorologique actuelle crée un "dôme de chaleur", "avec les hautes pressions qui bloquent la chaleur", a expliqué à l'AFP Météo France, ajoutant: "Le deuxième ingrédient, c'est le réchauffement climatique qui vient augmenter la probabilité d'avoir des températures élevées aussi tardivement".

Dans les Hautes-Alpes, à Chanousse, 260 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre un incendie, selon Association prévention et signalement des feux de forêt.

Le risque de départ de feux est exacerbé par les températures extrêmes.

Seul un quart nord de l'Hexagone sera épargné, la Bretagne et les départements de bord de Manche profitant d'une ambiance relativement fraîche.

Les températures s'inscriront entre 13 et 16 degrés le matin et atteignent 23 à 27 degrés l'après-midi, localement 20 à 22 sur la côte.

Les Hauts-de-France et la région parisienne, hors Ile-de-France, seront aussi en vert, tout comme une partie du Grand Est, bien que l'Alsace par exemple soit placée en vigilance orange.

AFP