La chanteuse Girl in Red demande au public de lui apprendre le français, la foule crie "Macron démission"

En montant sur la scène de l'Olympia dimanche soir, la chanteuse norvégienne Girl in Red ne s'attendait sans doute pas à s'aventurer sur le terrain de la politique, relatent BFM TV. Pourtant, le concert parisien de cette artiste de 24 ans a été marqué par un slogan anti-Macron scandé par le public.

Tout a commencé lorsque l'interprète a demandé à ses fans de lui apprendre quelques mots de français entre deux chansons. En plein contexte de grogne sociale face à la réforme des retraites et le recours au 49.3, le public de la salle s'est mis à crier "Macron démission!" en chœur.

