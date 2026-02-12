La France sous les rafales de la tempête Nils, des rafales de plus de 160 km/h

D'une "force peu fréquente" selon Météo France, la tempête Nils balaye jeudi le sud de la France avec des vigilances rouges aux crues sur la Garonne, aux vents violents dans l'Aude et aux avalanches en Savoie, avec des rafales qui ont dépassé 160 km/h dans la nuit dans les Landes.

Face aux "vents tempétueux" et aux "crues importantes", l'institut météorologique a placé en outre une trentaine de départements en vigilance orange jeudi pour cet épisode "remarquable".

Météo-France a relevé dans la nuit par des rafales de 162 km/h à Biscarosse, 145 km/h à Pau, 136 km/h à Mont-de-Marsan, 125 km/h à Toulouse, 124 km/h à Bordeaux, et 120 km/h à Auch.

L'organisme Vigicrues a mis en garde contre "des débordements qui pourraient être très importants" sur la Garonne, dans un secteur compris entre Langon et Agen, à un niveau "comparable à la crue de janvier 2022".

À La Réole, en Gironde, les services municipaux ont évacué mercredi soir une trentaine d'habitants des quais face au fleuve en cours de débordement, une dizaine d'entre eux étant hébergés dans un lycée.

"La tempête empêche le bon écoulement des eaux, donc avec mes collègues on reste en vigilance absolue parce qu'on ne sait pas exactement où ça va mener", a déclaré à l'AFP le maire Bruno Marty (Place Publique), espérant ne pas revivre le "traumatisme" des crues de 2021, où la hauteur d'eau atteignait environ 10 mètres.

Selon le bulletin Météo France jeudi matin, 22 départements au total, du Finistère à l'Hérault en passant par la Corrèze, sont en vigilance orange pour la journée face au risques de débordements sur des tronçons de fleuves et rivières.

La vigilance rouge crues sur la Gironde et le Lot-et-Garonne a été étendue à vendredi, qui verra toujours 22 départements maintenus en vigilance orange pour le même motif.

- Épisode "remarquable" -

Dépression porteuse d'importantes pluies après un début d'année 2026 déjà très arrosé, la tempête Nils se décale jeudi en direction du golfe du Lion, puis de la Corse.

L'épisode doit prendre fin jeudi matin dans le Sud-Ouest, jeudi soir sur les régions méditerranéennes, voire dans la nuit de jeudi à vendredi en Corse, selon Météo France qui a lancé un appel à la "prudence".

"Ça reste une situation critique", souligne Sébastien Léas, prévisionniste de l'organisme public, décrivant un épisode "remarquable", comparable à la tempête Goretti qui avait occasionné d'importants dégâts sur le nord-ouest du pays début janvier.

Par précaution, les établissements scolaires ont été fermés jeudi dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, département.

Météo France, qui n'a pas exclu de basculer également les Pyrénées-Orientales en vigilance rouge aux vents violents, a qualifié le phénomène de "tempête d'ouest d'une force et d'une ampleur peu fréquentes".

Onze départements au total, des Pyrénées jusqu'aux deux départements corses, sont en vigilance orange jeudi pour le vent. Des rafales atteignant de 130 à 150 km/h sont attendus sur la Méditerranée, où le trafic maritime entre la Corse et le continent a été perturbé.

Sur les rails, la SNCF a annoncé l'interruption dès mercredi soir du trafic de certains trains, notamment sur de nombreuses lignes en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à jeudi après-midi.

- Risque d'avalanches -

Avec les pluies abondantes des dernières semaines, les sols sont gorgés d'eau, ce qui rend les arbres et les infrastructures plus vulnérables au vent.

Dans le Massif central, Cantal et Corrèze sont concernés par une vigilance orange pluie-inondations, alors qu'il est tombé des dizaines de litres d'eau au mètre carré sur le plateau de Millevaches.

Dans les Alpes enfin, la Savoie a été placée en vigilance rouge pour les avalanches jeudi, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange.

Selon Météo France, il est tombé de 20 à 50 cm de neige sur les massifs montagneux au-dessus de 2.000 mètres d'altitude et "certaines avalanches de grande ampleur sont à craindre" en raison d'un manteau neigeux "particulièrement instable".

Une vigilance orange vague-submersion concerne aussi jeudi la Corse-du-Sud et plus de 50 autres départements sont en vigilance jaune dans le reste du pays face au risque de crues, d'orages, de vents violents, d'inondations ou encore d'avalanches.

Météo-France prévoit en l'état de lever les niveaux d'alerte maximale à 14H dans l'Aude et 22H en Savoie.



AFP