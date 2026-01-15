La France va participer à une mission militaire européenne au Groenland

Face à la menace des États-Unis, qui lorgnent sur le Groenland, plusieurs pays européens ont annoncé participer à une mission militaire de reconnaissance sur ce territoire autonome du Danemark. La France, l'Allemagne et la Suède en font partie. Un Conseil de défense a été convoqué en urgence jeudi matin l'Élysée.

La France, l'Allemagne, la Suède, la Norvège et le Danemark s'apprêtent à dépêcher quelques militaires au Groenland pour une mission de reconnaissance dans le cadre de l'exercice danois "Arctic Endurance".

"De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront", a déjà annoncé le président sur le réseau social X dans la nuit de mercredi 14 à jeudi 15 janvier.

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



Un Conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron et qui rassemble les ministres concernés ainsi que les chefs militaires, a été convoqué en urgence jeudi à 8 h à l'Élysée, a-t-on appris mercredi auprès de plusieurs sources informées du dossier. Il sera consacré aux manifestations en Iran réprimées par les autorités et aux menaces américaines de prise de contrôle du Groenland.

À l'issue de ce Conseil de défense, le chef de l'État doit se rendre sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) pour y présenter ses vœux aux armées. Il devrait à cette occasion évoquer le déploiement de militaires français dans le cadre de la mission européenne au Groenland.

Berlin a annoncé également envoyer des troupes pour participer à une "exploration du Groenland" de jeudi à samedi avec d'autres nations européennes afin de soutenir le Danemark, menacé d'une offensive par les États-Unis.

"L'objectif est d'examiner les conditions-cadres en vue d'éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime", a déclaré le ministère de la défense allemand dans un communiqué, ajoutant envoyer jeudi une "équipe de reconnaissance" composée de 13 membres de la Bundeswehr, l'armée allemande, à Nuuk, la capitale groenlandaise.

La Suède avait annoncé, plus tôt dans la journée qu'elle allait déployer quelques personnels militaires sur cette île arctique qui attire la convoitise du président américain, Donald Trump.

- Davantage de troupes de l'Otan "dans les prochains jours" -

Par ailleurs, davantage de troupes de l'Otan seront présentes au Groenland "dans les prochains jours", a affirmé le vice-Premier ministre groenlandais mercredi après une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains.

"Les soldats de l'Otan devraient être davantage présents au Groenland à partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours. Une hausse du nombre de vols et de navires militaires est attendue", a dit lors d'une conférence de presse Mute Egede en évoquant "des exercices".

Ces déploiements annoncés interviennent à l'issue d'une rencontre mercredi à la Maison Blanche entre le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et des responsables américains. "Il est clair que le président (américain Donald Trump) nourrit le souhait de s'emparer du Groenland", a déclaré le ministre danois à la presse.

Donald Trump a de son côté répété, pendant un échange avec des journalistes, que les États-Unis avaient "besoin du Groenland" pour assurer leur sécurité mais dit "penser qu'une solution serait trouvée" à propos de de cette immense île stratégique.

