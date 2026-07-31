La Grèce frappée par de nouveaux incendies

De nouveaux incendies se sont déclarés vendredi dans une Grèce en état d'alerte en raison de vents violents, poussant les autorités à ordonner l'évacuation d'une partie d'une banlieue d'Athènes.

Dans un message envoyé sur les téléphones portables, la Protection civile a réclamé en fin d'après-midi l'évacuation préventive d'une partie de Chaïdari, une banlieue située à 11 km à l'ouest de la capitale grecque.

"Des habitations se trouvent à proximité du foyer" de l'incendie, a averti Vassilis Vathrakogiannis, porte-parole des sapeurs-pompiers lors d'un point-presse. "Des messages d'alerte ont donc été envoyés (...) afin d'appeler les personnes se trouvant dans la zone à évacuer".

"Quatre bombardiers d'eau, cinq hélicoptères et plus d'une centaine de pompiers se sont mobilisés pour lutter contre le feu à Chaïdari", a indiqué à l'AFP un porte-parole des sapeurs-pompiers.

Ce nouveau front près d'Athènes intervient après déjà plusieurs incendies ces quatre derniers jours, d'abord sur l'île touristique de Paros, dans les Cyclades, avant de gagner la région autour de la ville de Rethymnon, en Crète.

Sur cette autre île touristique où quelque 8.000 personnes ont dû être évacuées mercredi soir, la situation s'est en revanche améliorée, selon la maire adjointe de la municipalité d'Agios Vasileios, Evangelia Glampedaki, à l'agence de presse grecque ANA.

Dans la région côtière de la Boétie, à 120 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, 200 personnes ont dû être évacuées par la mer depuis le village côtier d'Agios Vassilios, selon la même source.

Les garde-côtes et les pompiers ont dépêché des embarcations pour leur porter secours.

Dans l'est de la péninsule du Péloponnèse (sud), un incendie a pu être maîtrisé avant qu'il n'atteigne l'important site antique de Mycènes, datant de l'âge du bronze.

Alors qu'une majorité de Grecs s'apprêtent à entamer leurs vacances estivales ce week-end, les autorités sont sur le qui-vive en raison d'un risque élevé à très élevé d'incendie sur une majeure partie du territoire, selon la Protection civile.

La région d'Athènes mais aussi une partie de l'île proche d'Eubée ont été placées en état d'alerte maximum, de niveau 5 sur une échelle de 5, pour samedi tandis que le risque restera très élevé, de niveau 4, sur une partie de la Crète et une majorité d'îles de la mer Egée notamment.

Des vents forts de jusqu'à 88 km/h localement ainsi que des températures pouvant atteindre localement 37°C sont attendus samedi.

Or, les avions bombardiers d'eau ne peuvent intervenir en cas de vents violents.

En Crète, alors que la saison touristique bat son plein, 4.500 hectares sont partis en fumée mercredi et jeudi, selon l'Observatoire national d'Athènes.

Les vents violents, la géologie et le relief accidenté de la région compliquent considérablement les opérations de lutte contre le feu.

- Dégâts importants -

En Crète, les dégâts sont importants.

Mon café "a été détruit. Ce lieu faisait vivre deux familles, la mienne et celle de mon fils", a déploré son propriétaire Thrassyvoulos Paterakis, 69 ans, auprès de l'AFP.

Le danger est d'autant plus grand que "les rafales emportent littéralement le feu et le propagent dans toutes les directions", a expliqué Theodore Giannaros, de l’Observatoire national d’Athènes, sur la chaîne publique ERT.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu jeudi que la Grèce, plutôt épargnée au début de l'été par les canicules et les feux importants comme en France et en Espagne, allait vivre "des jours difficiles".

La Grèce, touchée de plein fouet par la crise climatique comme l'ensemble du pourtour méditerranéen, est en proie à des incendies chaque été en raison de fortes températures, de canicules fréquentes, et de la sécheresse.



AFP