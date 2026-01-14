La haute-commissaire à l'Enfance appelle les parents à vigilance face au jeu en ligne Roblox

La haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry appelle les parents à la vigilance face au jeu vidéo en ligne Roblox, prisé des adolescents et dont la messagerie est devenue un véritable "repaire de pédocriminels".

"Tout le monde parle beaucoup de TikTok, d'Instagram ou de Snapchat, et c'est bien parce que l’enjeu est là mais il l'est peut être encore davantage dans les espaces moins connus, comme les plateformes de jeux", a-t-elle déclaré mardi à l'AFP.

"Sur Roblox par exemple, le jeu le plus utilisé par les enfants de huit à neuf ans, il y a une quantité au mètre carré de prédateurs, c'est devenu un repaire de pédocriminels", a-t-elle ajouté.

Pour la haute-commissaire à l'Enfance, il est "crucial" que les plateformes de jeux vidéo intégrant une messagerie "soient prises en compte dans la lutte contre la pédocriminalité".

"Un parent, il s'inquiète de savoir ce qu'il se passe sur le compte Instagram de son fils ou de sa fille mais il ne regarde pas les autres plateformes, parce qu’elles peuvent paraître plus +safe+. Or c'est là où se trouvent également les prédateurs", a-t-elle mis en garde.

Jeu vidéo en ligne extrêmement populaire chez les enfants et les adolescents, Roblox est fréquenté par près de 150 millions de joueurs chaque jour. Selon Roblox Corporation, les moins de 13 ans représentaient près de 40% de ses utilisateurs en 2024.

Ces dernières années, le jeu a été régulièrement pointé du doigt pour ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment de prédateurs sexuels.

Ces accusations ont été rejetées par Roblox, qui a toutefois annoncé ces derniers mois de nouvelles fonctionnalités pour renforcer le contrôle parental et mieux labelliser les contenus créés par les utilisateurs dans le jeu.

Il a annoncé en outre fin novembre le déploiement d'un système de vérification d'âge, obligatoire pour pouvoir accéder à la messagerie de la plateforme.

"Bien qu’aucun système (y compris Roblox) ne soit parfait, nous faisons de notre mieux pour détecter, modérer et répondre aux signalements concernant des personnes ainsi que des contenus ou comportements qui enfreignent nos règles communautaires", a réagi mardi soir la société Roblox, soulignant que les utilisateurs ne sont pas autorisés "à envoyer ou recevoir des images ou des vidéos via le chat ce qui supprime l’une des occasions de mésusage les plus fréquentes constatées ailleurs en ligne".

Tout en encourageant "les parents à parler avec leurs enfants de la sécurité sur Internet et à comprendre ce que leurs enfants font en ligne", Roblox assure travailler à renforcer ses dispositifs de protection "chaque jour".

AFP