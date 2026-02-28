La Maison Blanche publie des photos de Trump pendant les opérations contre l'Iran

La Maison Blanche a publié samedi plusieurs photos montrant Donald Trump et plusieurs de ses conseillers et ministres suivant les opérations des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Sur l'une des images, on peut voir le président américain portant une veste de costume, une chemise blanche, et une casquette blanche siglée "USA", assis autour d'une table avec sa directrice de cabinet Susie Wiles, son chef de la diplomatie Marco Rubio, et vraisemblablement le directeur de la CIA, John Ratcliffe.

Tous ont la mine solennelle.

Derrière eux, une carte partiellement floutée et sur laquelle est inscrit "Operation Epic Fury" -- "Opération Fureur épique" -- le nom attribué officiellement aux frappes américano-israéliennes sur l'Iran samedi.

Ils sont situés dans un bâtiment aux poutres en bois, dans une pièce délimitée par des rideaux noirs. Le lieu exact n'était pas immédiatement clair, et la publication de la Maison Blanche sur les réseaux sociaux indique seulement: "Le président Donald Trump suit les opérations militaires américaines en Iran: Opération Fureur épique, le 28 février 2026".

La publication d'images de présidents dans la salle de crise de la Maison Blanche lors de moments clés de leur mandat est devenue presque une tradition.

Barack Obama avait publié une photo similaire quand Oussama ben Laden avait été tué lors d'une opération des forces spéciales américaines au Pakistan en 2011.

Mais Donald Trump préfère passer un maximum de son temps dans sa résidence Mar-a-Lago de Palm Beach, en Floride, et n'était donc pas dans la "Situation room" à Washington. Il n'y était pas non plus lors de l'opération de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier.

Sur une deuxième photo publiée par la Maison Blanche, le chef d'état-major des Etats-Unis, le général Dan Caine, apparaît en tenue civile, avec une doudoune sans manches sur une chemise et une cravate, et avec ses lunettes sur le front. Le général pointe vers un écran flouté avec un stylo. Les mêmes chaises que sur la photo où apparaît Donald Trump sont visibles derrière Dan Caine, semblant indiquer qu'il se trouve dans la même pièce.

Une autre photo montre le vice-président JD Vance dans la salle de crise de la Maison Blanche, assis au bout d'une longue table aux côtés du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et de la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard.

De dos, on peut apercevoir vraisemblablement le ministre de l'Energie, Chris Wright. Au-dessus de JD Vance, trône le sceau de la vice-présidence des Etats-Unis.

AFP