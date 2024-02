Le champion du monde du cri de la mouette est... Français

Ce dimanche 11 février 2024, a eu lieu dans la commune de Dunkerque (Nord), le championnat du monde 2024 du cri de la mouette. Et c'est Steven Seagull qui a été désigné comme grand vainqueur. "Une énorme fierté" pour celui qui s'est entraîné durant plusieurs mois... cassant certainement les oreilles de ses collègues au passage.

C'est une énorme fierté, c'est vraiment incroyable d'en arriver là", témoigne-t-il au micro de BFM Grand Littoral.

Le champion du monde du cri de mouette 2024 a été élu hier au carnaval de Dunkerque pic.twitter.com/zB1lg5Wput — BFMTV (@BFMTV) February 12, 2024

"C'est l'année des Jeux olympiques et moi, je me suis préparé autant que tous les athlètes et je me suis donné à fond. Je suis allé au bout", ajoute le jeune homme avec son trophée à la main.

