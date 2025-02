Le déficit commercial de la France s'est réduit en 2024 mais reste élevé

Du mieux, mais il y a encore du travail: le déficit commercial français sur les biens s'est réduit à 81 milliards d'euros en 2024 mais reste élevé, à l'heure où les risques de guerre commerciale pourraient aggraver la situation.

Avec les Etats-Unis, la France affiche un solde commercial déficitaire bien qu'en amélioration, à 4,1 milliards d'euros, à l'inverse de l'Allemagne qui vient de dégager un excédent record, de quoi raviver les tensions avec Donald Trump.

Dans l'ensemble, la France a bénéficié d'une diminution plus importante des importations que des exportations et d'un recul des importations d'énergie, ont détaillé les douanes dans un bilan annuel publié vendredi.

"Dans un contexte international peu porteur, notre balance commerciale s'améliore", s'est réjoui le ministre délégué au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin dans une déclaration, soulignant "l'excellence et le savoir-faire français reconnus internationalement".

La comparaison avec les deux années précédentes est forcément flatteuse, après le déficit record de 164 milliards d'euros enregistré en 2022 sur fond de guerre en Ukraine et d'envolée de la facture énergétique, suivi des 99,6 milliards d'euros en 2023 lorsque les prix de l'énergie étaient encore élevés.

"Mais c'est moins bien que ce que l'on a enregistré en 2019", soit avant la pandémie, relève Stéphane Colliac, économiste chez BNP Paribas. Le déficit commercial était alors de 59 milliards d'euros, proche de son niveau moyen depuis 2010.

La France n'a pas dégagé d'excédent commercial sur les biens depuis 2002 et de nombreux dirigeants ont promis de s'attaquer à ce mal national, sans parvenir depuis plus de vingt ans à des résultats tangibles.

- Luxe, pharmacie -

A l'image de 2023, la balance commerciale a bénéficié en 2024 d'un recul des importations d'énergie dans la foulée de la baisse des prix des hydrocarbures. La baisse de la facture énergétique atteint 13,3 milliards d'euros.

Les parfums, les cosmétiques, les produits chimiques et l'électricité ont affiché des excédents records, et l'aéronautique présente un solde excédentaire, bien que moins large qu'en 2023. Le solde du secteur pharmaceutique affiche la plus forte progression.

Dans sa globalité toutefois, l'amélioration de la balance commerciale s'explique avant tout par un recul plus marqué des importations que des exportations, et non par une progression des exportations, ce qui relativise l'embellie.

"On est dans une rétractation des échanges", résume pour l'AFP Olivier Redoules, directeur des études de l'institut Rexecode, une situation justifiée par le gouvernement par les craintes géopolitiques et économiques mondiales.

Outre la balance sur les biens, le gouvernement met en avant les services financiers au solde record et le tourisme au plus haut depuis 2013, avec à la clef une balance des services au-dessus de ses niveaux d'avant pandémie.

Le solde des transactions courantes, qui intègre la balance des biens, celle des services et celle des revenus, est en déficit de 8,4 milliards d'euros après 28,6 milliards en 2023, selon la Banque de France.

Pour donner goût à l'exportation et dynamiser la balance commerciale, la France a adopté en 2023 le plan "Osez l'export" qui prévoit des aides aux entreprises désireuses d'internationalisation (renforcement de l'image des produits français à l'étranger, accompagnement sur des salons, facilitation de l'accès aux financements...).

Ce plan vise à atteindre 200.000 entreprises exportatrices d'ici 2030. Selon les chiffres du gouvernement, le nombre d'entreprises françaises ouvertes à l'international était de 151.00 au troisième trimestre 2024, soit 5.600 de plus sur les douze derniers mois.

- Trump -

La France mise aussi sur l'articulation de l'ensemble des acteurs de l'export: le Trésor, Business France qui assiste les entreprises à l'étranger, et Bpifrance au sein de la "Team France Export".

L'inquiétude domine toutefois devant une économie française déjà fragile et un contexte géopolitique tendu, avec la menace de nouveau agitée dimanche par Donald Trump d'imposer des taxes douanières contre l'Union européenne.

"Le risque est que des exportations ne pouvant pas aller aux Etats-Unis viennent inonder notre marché", notamment les exportations chinoises, analyse M. Redoules, ce qui augmenterait les importations en France.

La France risque d'être affectée surtout indirectement, via des partenaires très exposés au marché américain, comme le secteur automobile allemand. "La France est exposée parce qu'elle est un fournisseur de l'Allemagne", relève M. Colliac.



AFP