Le faible niveau du Danube révèle des ossements de mammouth en Bulgarie

Des ossements de mammouth ont été découverts en Bulgarie dans le lit du Danube, dont le niveau exceptionnellement bas pourrait mettre au jour d'autres vestiges, a déclaré jeudi à l'AFP le directeur du Musée régional d'histoire de Roussé.

"Il s'agit à 100% d'un mammouth", a affirmé le professeur Nikolay Nenov, et "très probablement d'un mammouth laineux ayant vécu pendant la période glaciaire".

Les ossements appartiendraient à un jeune spécimen, a précisé le scientifique.

Les vestiges ont été repérés par hasard mercredi par un habitant du village de Ryahovo, dans la commune de Slivo Pole, à 30 kilomètres de Roussé, dans le nord de la Bulgarie, avant d'être recueillis jeudi par des experts du musée.

Les spécialistes ont jusqu'à présent identifié une mandibule, des fragments de défenses, une partie d'omoplate ainsi qu'un fémur avec sa tête articulaire.

Leur coloration sombre pourrait indiquer qu'ils ont longtemps séjourné dans un milieu marécageux, mais cette interprétation reste à ce stade une hypothèse de travail, selon le professeur Nenov.

"Contrairement à de nombreuses découvertes précédentes provenant de dépôts alluviaux, ces ossements étaient concentrés au même endroit. Ils pourraient appartenir à un seul individu", a-t-il expliqué, ajoutant qu'ils étaient dans un bon état de conservation.

Espèce emblématique de l'âge glaciaire et proche parent des éléphants actuels, le mammouth laineux s'est éteint il y a 4.000 ans.

En raison de déficits de précipitations prolongés et de la chaleur extrême qui touche l'Europe depuis le printemps, les eaux du Danube ont atteint par endroits un niveau historiquement bas.

Selon le professeur Nenov, la baisse du niveau du fleuve pourrait mettre au jour d'autres vestiges et une nouvelle prospection de la zone est prévue.

AFP