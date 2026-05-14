Le fourreau en or d'une épée retrouvé par un randonneur en Norvège

En Norvège, un randonneur a découvert un fourreau d'épée en or vieux de 1.500 ans. Les experts estiment qu'il a appartenu à un chef local au VIe siècle et qu'il a été déposé là en guise d'offrande aux dieux. L'objet a été confié au musée archéologique de l'université de Stavanger.

Dans un communiqué publié le 5 mai par l'université, le randonneur explique avoir aperçu "un monticule au pied de l'arbre", avant de le "sonder avec un bâton". C'est à ce moment qu'il a "vu quelque chose qui scintillait", sans comprendre immédiatement de quoi il s'agissait.

Selon Hakon Reiersen, archéologue et professeur associé du musée archéologique de l'université de Stavanger, cette découverte est d'une rareté précieuse. Seuls 17 objets issus de cette époque ont à ce jour été répertoriés dans toute l'Europe du Nord.

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