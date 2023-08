Le gardien du PSG Sergio Rico sort de l'hôpital et veut "reprendre le football"

Le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain Sergio Rico est sorti vendredi de l'hôpital Virgen del Rocío de Séville près de trois mois après son grave accident avec un cheval, exprimant son souhait de retrouver les terrains.

L'Espagnol de 29 ans, visiblement amaigri et ému, a quitté l'hôpital peu après midi, et s'est exprimé auprès des journalistes qui l'attendaient.

"Je me suis réveillé ici à l'hôpital et, grâce à Dieu, aujourd'hui je me sens très ému, très heureux", a déclaré Rico en quittant l'hôpital.

Le gardien du PSG, qui a remercié sa famille pour son soutien, "espère être bientôt disponible et se rétablir jour après jour pour reprendre le football".

La star du PSG Kylian Mbappé a salué sur Instagram la sortie d'hôpital de son coéquipier. "Vous ne verrez rien de plus beau que ça. Tellement heureux de te voir comme ça mon frère", a écrit le champion du monde 2018 sur une photo de Rico en compagnie de son épouse.

Sergio Rico était admis à l'hôpital Virgen del Rocío de Séville depuis le 28 mai pour un traumatisme crânien à la suite d'un accident avec un cheval lors du pèlerinage du Rocío dans le sud de l'Espagne.

Après plusieurs jours dans le coma, le gardien de but a quitté l'unité de soins intensifs de l'établissement le 5 juillet.

Cinq jours plus tard, le joueur a publié un message sur les réseaux sociaux pour rassurer sur son état de santé.

"Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont montré et envoyé leur affection pendant ces jours difficiles. Je continue à travailler sur mon rétablissement", avait écrit le gardien de but sur Instagram.

"Je me sens encore une fois très chanceux, merci à tous et j'espère vous revoir bientôt", a ajouté l'ancien gardien de Séville, avec qui il a remporté deux fois la Ligue Europa avant de rejoindre le PSG en 2020.

Rico devrait poursuivre sa convalescence à domicile avant de revenir à Paris.



