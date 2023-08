Le pape clôture les JMJ de Lisbonne devant 1,5 million de pèlerins

Le pape François a présidé dimanche à Lisbonne la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) devant 1,5 million de pèlerins, au dernier jour de sa visite consacrée au plus grand rassemblement catholique international.

Lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant à Rome, le pape de 86 ans a dit se porter "bien", deux mois après une lourde opération de l'abdomen sous anesthésie générale.

"Ma santé va bien ! Ils m’ont enlevé les points (de suture), j’ai repris une vie normale, je dois porter une ceinture encore deux ou trois mois pour éviter un éventuel déchirement. Mais je vais bien", a-t-il assuré.

La messe de dimanche matin, diffusée sur des écrans géants, était organisée dans un immense parc aménagé pour l'occasion au bord de l'embouchure du Tage.

La foule - estimée à 1,5 million de personnes par les autorités portugaises, selon le Vatican - était tout aussi importante lors de la veillée samedi soir. Elle a dépassé les espoirs des organisateurs qui en attendaient un million.

"Merci à toi, Lisbonne, qui restera dans la mémoire de ces jeunes comme une +maison de fraternité+ et une +ville des rêves+", a lancé le pape à la fin de l'office, point d'orgue d'une semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels.

Le pape François a aussi fait un dernier bain de foule en "Papamobile" pour saluer les volontaires qui ont participé à l'organisation de l'évènement.

"Nous sommes la jeunesse du pape!", ont à nouveau scandé les participants, sous une chaleur étouffante, les températures avoisinant les 40°C.

- JMJ à Séoul en 2027 -

Après une nuit passée à la belle étoile, les jeunes pèlerins s'étaient réveillés en musique au son d'une animation musicale par un prêtre-DJ portugais, dans une scène aux allures de festival géant.

Au milieu des tentes, des drapeaux de nombreux pays et des installations sanitaires temporaires, les jeunes ont chanté et dansé dans une ambiance joyeuse, encadrés par un important dispositif de sécurité.

"C'était une nuit magnifique et paisible. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. On a profité de chaque minute", a témoigné Elsa Gonzalez, une Américaine de 54 ans accompagnant un groupe de jeunes de San Antonio (Texas).

La grande messe de clôture a été célébrée en présence de 10.000 prêtres, 700 évêques et 30 cardinaux, sur un colossal autel dominant le site de cette ancienne décharge.

Le jésuite argentin a également prié pour "ceux qui n'ont pas pu venir en raison des conflits et des guerres". "J'éprouve une grande douleur pour la chère Ukraine, qui continue de beaucoup souffrir", a-t-il dit.

Les prochaines JMJ auront lieu à Séoul en 2027, a encore annoncé le souverain pontife, provoquant les acclamations des jeunes Coréens qui ont agité leurs drapeaux.

- "En grande forme" -

"Ce qui me marque c’est de vraiment prendre conscience de l'universalité de l'Eglise. Tous les pays sont représentés, on entend parler toutes les langues et on voit la même joie sur les visages", a témoigné auprès de l'AFP Charlotte Bordas, une Française de 26 ans.

Samedi, 200.000 fidèles s'étaient réunis au sanctuaire de Fatima, dans le centre du Portugal, où le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a fait une visite éclair pour réciter le chapelet avec de jeunes malades et handicapés.

Contrairement à ce qui était prévu, François a improvisé la quasi-totalité de son premier discours, sans lire son texte, et n'a pas prononcé le second, n'évoquant ni la guerre en Ukraine, ni la recherche de la paix, deux thèmes pourtant très attendus pour cette étape.

"J’ai prié pour la paix, mais je n’ai pas fait de publicité", a affirmé le pape aux journalistes dimanche soir.

Le pape avait déjà improvisé son discours vendredi, une décision qu'il a justifiée par un reflet sur ses lunettes empêchant la lecture.

Alors qu'il avait décrit le pape comme "fatigué" au début de sa visite, en raison d’un programme très chargé, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a dit à la télévision publique RTP qu'il l’avait trouvé "en grande forme ces deux derniers jours".

Au cours de sa visite, la plus longue d'un pape dans ce pays ibérique, le pape a abordé de nombreux thèmes, comme l'écologie, les réseaux sociaux ou la pédocriminalité au sein de l'Eglise.

