Le pape François dans un "état critique", son "pronostic est actuellement réservé"

Le pape François, 88 ans, reste dans un "état critique" et son "pronostic est actuellement réservé" a indiqué samedi soir le Vatican alors qu'il entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie des deux poumons.

"L'état du Saint-Père reste critique et (...) le pape n'est pas hors de danger. Ce matin, le pape François a présenté une crise respiratoire asthmatique prolongée, qui a également nécessité l'application d'oxygène à haut débit", indique un communiqué du Vatican.

"Les analyses de sang effectuées aujourd'hui ont également révélé une thrombopénie, associée à une anémie, qui a nécessité l'administration d'une transfusion sanguine. Le Saint-Père reste alerte et a passé la journée dans un fauteuil, bien qu'il souffre davantage qu'hier. Le pronostic est actuellement réservé", précise le communiqué.

L'équipe médicale qui le traite avait précisé dès vendredi après-midi, lors d'une conférence de presse, qu'un communiqué plus long signifiait généralement que l'évolution de l'état de santé du pape n'est pas bonne.

- "Non, le pape n'est pas hors de danger", -

"Le pape est-il hors de danger ? Non, le pape n'est pas hors de danger", avait alors affirmé le Pr Sergio Alfieri lors d'un point de presse à l'hôpital romain Gemelli, où le souverain pontife est soigné depuis son hospitalisation.

"Le vrai risque dans ces cas-là est que les germes passent dans le sang", provoquant ainsi une septicémie potentiellement mortelle, a-t-il expliqué.

En outre, "il faut des jours, voire des semaines, pour voir l'efficacité (...) des thérapies que nous utilisons", a-t-il ajouté.

Il sera hospitalisé certainement toute la semaine prochaine et il ne dirigera pas dimanche, pour la deuxième fois d'affilée, la prière de l'Angélus.

François a été hospitalisé le 14 février initialement pour une bronchite, mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait développé une pneumonie dans les deux poumons, une infection du tissu pulmonaire potentiellement mortelle.

Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.

- Spéculations sur la possible démission du pape -

Les préoccupations entourant le pape, qui n'est plus apparu en public depuis le 14 février, sont renforcées par la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment sur X, rapportant la mort du pape en plusieurs langues.

L'hospitalisation du pape, à la fois chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques dans le monde et chef de l'Etat de la Cité du Vatican, a relancé les interrogations autour de sa capacité à assurer sa charge, alors que le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altèrerait sa lucidité.

Elle relance également les spéculations sur la possible démission du pape, alimentées par les opposants de François, notamment dans les milieux conservateurs catholiques.

"J'ai l'impression que ce sont des spéculations inutiles", a commenté dans une interview samedi au Corriere della Sera le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat et numéro deux du Vatican.

- "Je ne vois pas de climat pré-conclave" -

"Il est inutile que certains groupes fassent pression pour obtenir une démission. Ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises ces dernières années" sans succès, a commenté pour sa part au quotidien La Nacion le cardinal argentin Victor Manuel Fernandez, un proche du pape et qui est à la tête du Dicastère (ministère) pour la doctrine de la foi.

"Je ne vois pas de climat pré-conclave, je ne vois pas plus de discussions sur un éventuel successeur qu'il y a un an, c'est-à-dire rien de spécial. Jusqu'à présent, je perçois beaucoup de respect", a-t-il ajouté.

De nombreux fidèles, mais aussi beaucoup de religieux se sont retrouvés devant l'hôpital pour prier pour la guérison du pape François autour de la statue de Jean Paul II qui fait face à l'hôpital.

"Nous prions aujourd'hui pour le Saint-Père, le pape François, et nous espérons qu'il se rétablira dans la grâce de Dieu. Nous sommes des prêtres et des religieuses du monde entier qui sommes ici aujourd'hui et qui nous tournons vers le Saint-Père avec nos prières", a déclaré à l'AFP-TV Don Wellison, un prêtre brésilien.