Le procès en appel de Cédric Jubillar aura lieu du 30 avril au 14 mai à Toulouse

Le procès en appel de Cédric Jubillar, condamné à 30 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Delphine, aura lieu à Toulouse du 30 avril au 14 mai, a-t-on appris mercredi auprès d’un de ses avocats, Guy Debuisson.

Après cinq ans et demi de dénégations, le peintre-plaquiste de 38 ans a reconnu avoir tué son épouse, en juillet dernier, neuf mois après avoir été condamné, le 17 octobre 2025 à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Tarn pour un meurtre qu’il niait encore.

Il avait lui-même signalé aux gendarmes la disparition de Delphine Aussaguel, mère de leurs deux enfants et infirmière, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de leur domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn), près d’Albi. Son corps n’avait alors pas été retrouvé.

Après ses aveux, Cédric Jubillar a indiqué aux enquêteurs avoir caché le corps de son épouse en bordure d’un champ à une dizaine de kilomètres de leur domicile. Des fouilles ont permis d’y découvrir des ossements, dont l’analyse a confirmé qu’il s’agissait bien de ceux de la disparue.

Son procès en appel, reporté à 2027 suite aux aveux de l’accusé, aura finalement lieu du 30 avril au 14 mai, sur une période resserrée de deux semaines d’audience devant la cour d’assises de Haute-Garonne, ont indiqué à l’AFP Me Guy Debuisson, avocat de la défense, et plusieurs avocats des parties civiles.

AFP