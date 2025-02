Le roi de Jordanie accepte d'accueillir des enfants malades de Gaza

Le roi Abdallah II de Jordanie a dit mardi être prêt à recevoir 2.

000 enfants gravement malades de Gaza lors de sa rencontre à Washington avec Donald Trump, qui voudrait que le royaume hachémite, avec l'Egypte, accueille l'essentiel des habitants du territoire palestinien."C'est un beau geste", a approuvé le président américain, assis aux côtés de son invité et du prince héritier Hussein dans le Bureau ovale.Son projet pour Gaza, à savoir vider le territoire de ses habitants pour en faire une vaste zone de développement immobilier sous le contrôle des Etats-Unis, a suscité une vague d'indignation internationale.Le souverain a par ailleurs fait savoir que l'Egypte élaborait un plan de coopération avec Donald Trump, et que ce projet ferait l'objet de discussions en Arabie saoudite."Attendons que les Egyptiens puissent présenter" ce plan au président américain, a-t-il plaidé.Donald Trump, qui avait évoqué un arrêt des aides américaines à la Jordanie si cette dernière n'accueillait pas des Palestiniens déplacés, a adopté un ton plus conciliant mardi, en affirmant qu'il n'aurait pas besoin de "menacer" le pays: "Je pense que nous sommes au-delà de ça".- Trêve fragilisée -Le milliardaire de 78 ans, ancien promoteur immobilier, a par ailleurs répondu "non" à un journaliste qui lui demandait s'il comptait participer à titre privé au projet qu'il envisage pour Gaza.La rencontre se tient au moment où la trêve à Gaza est fragilisée."Je ne crois pas qu'ils respecteront la date limite", a dit Donald Trump à propos du Hamas. Il avait exigé lundi que le mouvement palestinien libère les otages israéliens au plus tard samedi, sans quoi un "véritable enfer" se déchaînerait à Gaza.Après 15 mois de guerre dans le territoire palestinien assiégé par Israël, un accord de trêve conclu par l'intermédiaire des médiateurs internationaux - Qatar, Etats-Unis, Egypte - est entré en vigueur le 19 janvier, prévoyant l'arrêt des hostilités, la libération des otages contre des prisonniers palestiniens et une aide humanitaire accrue à Gaza.La Jordanie est un allié clé des Etats-Unis au Moyen-Orient, mais Abdallah II a rejeté la semaine dernière "toute tentative" de prise de contrôle des Territoires palestiniens ou de déplacement de leurs habitants.Donald Trump veut reconstruire ce territoire dévasté par la guerre pour le transformer en "Côte d'Azur du Moyen-Orient", après avoir déplacé définitivement les Palestiniens.Le président américain a exhorté en particulier la Jordanie et l'Egypte, à accueillir les plus de deux millions de Gazaouis qui seraient déplacés.- Egypte -Les pays arabes ont fermement rejeté la proposition, insistant sur une solution à deux Etats, avec un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël.Plus tard cette semaine, ce devrait être au tour du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, de se rendre à la Maison Blanche, après avoir exhorté mardi à la reconstruction de Gaza "sans déplacer les Palestiniens".Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a également rencontré son homologue américain, Marco Rubio, lundi à Washington. Le Caire a ensuite publié un communiqué dans lequel il affirme rejeter "tout compromis" qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens.Pour de nombreux experts, cette question de l'accueil des Palestiniens est particulièrement saillante pour la Jordanie.La moitié de ses 11 millions d'habitants sont d'origine palestinienne, et depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948, de nombreux Palestiniens sont venus trouver refuge dans ce pays voisin.En 1970, un conflit -- connu par la suite sous le nom de "Septembre noir" -- avait éclaté entre l'armée jordanienne et des groupes palestiniens menés par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).Les affrontements avaient abouti à l'expulsion de ces groupes du royaume.Mais la Jordanie est bien consciente de la pression économique que pourrait exercer Donald Trump sur le pays. Chaque année, Amman reçoit quelque 750 millions de dollars d'aide économique de la part de Washington, et environ 350 millions de dollars supplémentaires en aide militaire.