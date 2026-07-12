Le typhon Bavi frappe la Chine, avant d'être rétrogradé en tempête tropicale

Le typhon Bavi a touché terre tard samedi dans l'est de la Chine avec des vents jusqu'à 145 km/h, déferlant sur le littoral après l'évacuation de près de 2 millions de personnes, avant d'être rétrogradé dimanche en tempête tropicale alors qu'il progressait dans les terres.

Bavi, qui a auparavant frappé le nord de Taïwan et les îles méridionales isolées du Japon, est arrivé vers 23H20 heure locale samedi (15H20 GMT) dans la province du Zhejiang, selon l'observatoire météorologique provincial.

Vers 5H00 heure locale dimanche (21H00 GMT), "son intensité a diminué, transformant le typhon en forte tempête tropicale", dont le centre évoluait désormais près de la grande métropole commerciale de Yiwu (Zhejiang), avec des vents de force 11 (108 km/h), a indiqué ensuite l'agence météorologique chinoise.

- Arbres déracinés -

Dans la nuit, le typhon a d'abord secoué la ville côtière de Yuhuan, puis s'est écarté et a frappé 20 minutes plus tard la ville de Yueqing.

Cette dernière localité "a subi des vents violents et des pluies torrentielles, provoquant des inondations rapides et le déracinement d'arbres en bordure de route", relate un journaliste de la télévision publique CCTV, précisant qu'après le passage du typhon, "la pluie a continué sans relâche, le littoral étant balayé par des pluies diluviennes".

Les autorités de la province ont mis en garde contre des pluies torrentielles et le risque d'inondations soudaines, de crues et de coupures des voies de communication. Les médias n'ont pour l'instant pas fait mention de dégâts matériels ou de victimes.

Bavi devrait désormais se déplacer vers le nord-ouest "en s'affaiblissant progressivement" à travers les terres, avant d'atteindre la mer Jaune mardi, "se transformant progressivement en cyclone extratropical", a précisé l'agence météorologique.

Et les régions traversées (provinces du Zhejiang, du Fujian, de l'Anhui et du Jiangsu) devraient endurer jusqu'à lundi matin des "pluies torrentielles", note-t-elle.

En anticipation de ces fortes précipitations, plus de 1,7 million de personnes ont été évacuées par précaution dans la province du Zhejiang, selon un média d'Etat.

L'école, le travail, les transports et les activités de plein air ont été suspendus. Plus de 400 vols et des dizaines de liaisons ferroviaires étaient annulés dès samedi dans cette province.

Des habitants des régions côtières s'étaient préparés en renforçant les volets métalliques des commerces avec du bois et en collant du ruban adhésif sur les fenêtres, selon un reportage de CCTV.

Plus de 130.000 personnes ont également été évacuées dans la province voisine de Fujian, ainsi que 34.000 dans les zones côtières et à haut risque de Shanghai, selon les médias officiels locaux.

Plus au nord, de fortes pluies avaient déjà poussé Pékin à évacuer plus de 100.000 personnes, selon le gouvernement de la capitale, où le débit de déversement du réservoir de Miyun a été augmenté pour faire face à une crue potentielle.

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà fait des ravages dans le sud et le centre de la Chine cette semaine: des tempêtes ont ainsi entraîné la mort d'au moins 39 personnes et provoqué le débordement de dizaines de rivières ainsi que la destruction d'un barrage.

-Des Philippines au Japon-

Samedi, c'est sur Taïwan que Bavi a déversé de fortes précipitations et déchaîné des vents violents. Plus de 14.000 personnes ont fui leur domicile et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Des centaines de vols ont été annulés et plus de 170.000 foyers ont été privés d'électricité sur l'île.

Après avoir frappé Guam et les Mariannes du Nord lundi en tant que super-typhon, Bavi avait été rétrogradé au rang de typhon.

Samedi, ses vents soutenus ont ralenti à 137 km/h, avec des rafales avoisinant les 173 km/h, a précisé l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan (CWA), soulignant que la tempête perdait en intensité --tout en prévoyant "des pluies extrêmement torrentielles" dans le nord.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies.

Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine.

Aux Philippines, le bilan de glissements de terrain et d'autres incidents déclenchés par les fortes pluies est passé de 15 à 18 morts, dont la majorité sur l'île de Mindanao.

Près de 11.000 personnes ont quitté leur habitation et des dizaines de ports sont toujours fermés dans cet archipel.

Au Japon, plus de 18.000 foyers et installations ont été privés d'électricité sur l'île méridionale d'Okinawa et des dizaines de vols ont été annulés.

AFP