Législatives au Népal : la très large victoire du parti du maire de Katmandou se confirme

Le parti du rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah, grand vainqueur du duel qui l'opposait à l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli, devrait obtenir une très large majorité au Parlement du Népal, confirment les derniers résultats partiels des législatives publiés dimanche.

Grâce à sa large victoire sur le chef du gouvernement renversé en septembre par l'insurrection des jeunes de la Génération Z, "Balen" Shah, 35 ans, fait désormais figure de grand favori pour prendre les rênes du pays.

Son Parti national indépendant (RSP, centriste) a raflé 117 des 165 sièges de la Chambre des représentants pourvus au scrutin majoritaire et pointait en tête dans huit des 12 circonscriptions encore en cours de dépouillement, selon les chiffres de la commission électorale.

Le RSP arrive également largement en tête des suffrages exprimés pour l'attribution des 110 autres sièges attribués à la représentation proportionnelle.

Loin derrière lui, le parti du Congrès népalais était crédité de 17 sièges, le parti communiste de M. Oli sept.

La commission électorale a indiqué que les résultats des circonscriptions devraient être proclamés d'ici à lundi, mais que la répartition des sièges pourvus à la proportionnelle pourrait prendre jusqu'à une semaine.

Les observateurs de l'Asian Network for Free Election se sont réjouis dimanche "du déroulement calme et ordonné du scrutin, reflet de l'engagement continu de la population envers la démocratie, malgré la récente instabilité".

Le duel entre KP Sharma Oli, 74 ans, quatre fois Premier ministre depuis la fin de la guerre civile en 2006 et l'abolition de la monarchie deux ans plus tard, et "Balen" Shah était le plus suivi de tout le scrutin.

- Rapport d'enquête -

Le succès éclatant du maire de Katmandou, qui s'est imposé comme le porte-voix des aspirations de la "révolution" de 2025, marque l'avènement d'une nouvelle génération de dirigeants politiques au Népal.

"Nous en avons assez des vieux gouvernements et de leurs vieux dirigeants", a réagi auprès de l'AFP Narendra K.C. un commerçant de Katmandou de 47 ans. "Maintenant que les jeunes ont pris les choses en main, nous espérons qu'ils nous apporteront de bonnes choses". M. Shah n'a fait aucune déclaration publique depuis l'annonce de sa victoire.

Initiée par un blocage des réseaux sociaux, la colère des jeunes manifestants des 8 et 9 septembre a rapidement viré en protestation contre la corruption des élites et le chômage, qui contraint de nombreux Népalais à s'expatrier pour trouver un emploi.

Selon un bilan officiel, la révolte a fait au moins 77 morts, des centaines de blessés et entraîné la destruction ou le pillage de nombreux bâtiments publics, dont le parlement dans la capitale Katmandou, et de commerces.

A la tête d'un gouvernement de transition depuis la démission de M. Oli, Sushila Karki s'est vue remettre dimanche le rapport de la commission qu'elle a chargée d'enquêter sur l'insurrection de septembre.

Selon un de ses membres, Bigyan Raj Sharman, la commission a entendu plus de 200 témoins, dont M. Oli qui a toujours nié avoir ordonné à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants du 8 septembre.

Ses conclusions n'ont pas été rendues publiques.

"Après les avoir étudiées, nous verrons quelles suites y donner", a déclaré Mme Karki. "Nous discuterons aussi de de l'opportunité de les rendre publiques".



AFP