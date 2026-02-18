Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine en France, est décédée

Avec son accent caractéristique, elle a porté la voix de la Palestine en Europe: représentante de la Palestine en France et auprès de l'UE, Leïla Shahid est décédée mercredi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa soeur à l'AFP.

Son corps a été retrouvé mercredi dans le hameau de la Lèque, sur la commune de Lussan (Gard), où elle vivait, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.

Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un suicide, a ajouté cette source, précisant qu'une enquête avait été ouverte pour "recherche des causes de la mort".

Engagée en politique dès ses 18 ans, cette proche de Yasser Arafat, qui parlait couramment anglais et français, a été la premièrefemme à représenter l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à l'étranger, à partir de 1989 en Irlande, puis ensuite aux Pays-Bas et au Danemark.

Elle a été déléguée générale de l'Autorité palestinienne en France de 1994 à 2005, avant d'occuper les mêmes fonctions à Bruxelles auprès de l'UE durant la décennie suivante.

- "Ambassadrice iconique" -

L'actuelle ambassadrice de la Palestine en France, Hala Abou-Hassira, a rendu hommage sur X à "une ambassadrice iconique", déplorant "une immense perte pour la Palestine, et pour le monde qui croit en la justice".

"Leïla Shahid aura été de ces diplomates exemplaires qui marquent une génération. Combattante infatigable, héroïne des temps modernes, elle portait la Palestine en elle avec force et dignité", a réagi dans un communiqué l'Institut du Monde Arabe (IMA).

"Le désastre des souffrances du peuple palestinien à Gaza l'a hantée jusqu’à sa fin tragique, ajoute l’institution parisienne.

Face à la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, elle n'a eu de cesse d'appeler la communauté internationale à agir pour un cessez-le feu.

Mais dans un entretien à France-Inter deux jours après le 7-Octobre, elle se disait "pessimiste" quant à l'avenir de la Palestine, et mettait en garde contre une annexion par Israël de "ce qu'il reste comme territoires palestiniens".

- "Epoque révolue" -

Karim Amellal, ancien délégué interministériel à la Méditerranée (2020-2025) lui a aussi rendu hommage sur X: "Elle m'avait permis de rencontrer Yasser Arafat et ouvert les portes d'une époque d'espoir, celle des accords d’Oslo (posant les premiers jalons d'une résolution du conflit israélo-palestinien, ndlr). Une époque hélas révolue".

Issue d'une famille de notables de Jérusalem, elle était née en 1949 à Beyrouth, quelques mois après la Nakba ("Catastrophe" en arabe), lors de laquelle quelque 760.000 Palestiniens fuient et sont expulsés lors de la création de l'Etat d'Israël.

Mariée à un écrivain marocain, sans enfant, Mme Chahid a suivi des études secondaires au Liban puis une licence d'anthropologie à l'Université américaine de Beyrouth.

En France, elle a collaboré avec des intellectuels palestiniens exilés, à "la Revue d'études palestiniennes", et noue des liens avec des pacifistes israéliens.

Dans un entretien à l'AFP en 1993, elle disait vivre "un déchirement perpétuel entre l'appartenance à (son) on peuple, le besoin de lutter avec lui (...) et le désir d'une vie normale et sereine".

Selon Le Monde, Leïla Shahid était gravement malade depuis plusieurs années.



