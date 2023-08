Battues aux tirs au but par l'Australie, les Bleues échouent aux portes des demi-finales

Dans la poursuite de leur quête de première étoile, les françaises se retrouvent au même stade de compétition qu'il y a quatre ans lors de leur défaite à domicile face aux Etats-Unis (2-1).

Après s'être imposées mardi face au Maroc (4-0), les Bleues affrontent donc ce samedi l'Australie, co-organisatrice de l'événement, pour décrocher leur place en demi-finales, pour la deuxième fois (après 2011) et assurerait à Hervé Renard, arrivé il y a quatre mois, un premier bilan de mandat positif.

Depuis 2009, l'équipe de France a disputé tous les quarts des compétitions majeures auxquelles elle s'est qualifiée. Mais ses résultats sont mitigés, avec six éliminations et trois qualifications seulement pour les demi-finales, dont celle au Mondial-2011, et lors du dernier Euro en Angleterre.

"Les objectifs ont été clairs depuis le mois d'avril. On sait ô combien le match de demain est capital pour réussir ce challenge", a expliqué le sélectionneur, déterminé à passer ce cap des quarts, si difficile à briser, et à faire tomber les "Matildas" chez elles.

- Changement de climat -

Les "Matildas" fédèrent depuis près d'un mois tout un peuple à domicile remplissant par deux fois le stade olympique des JO de Sydney (75.000 spectateurs en configuration Fifa).

"Samedi, l'atmosphère sera contre nous, il ne faudra pas avoir les pieds qui brûlent", a prévenu la milieu Kenza Dali. "Le curseur va encore monter", a confirmé sa coéquipière Grace Geyoro.

- Des adversaires déjà connues -

Pour rappel, la France avait donc déjà affronté l'Australie le 14 juillet à l'occasion de leur dernier match de préparation.

"On a l'avantage de les avoir jouées en match de préparation, on sait à quoi s'attendre. On avait un stade plein, une foule contre nous, on est prêtes à ça, on ne va pas être surprises", a souligné l'attaquante Eugénie Le Sommer, deux fois buteuse mardi soir contre le Maroc.

À 34 ans, la revenante lyonnaise avait déjà marqué dans le Brisbane Stadium contre les Brésiliennes, l'un des buts les plus importants du début de Mondial.

La rencontre est à suivre ce samedi, à partir de 11 heures. Elle est diffusée en direct sur France 2.

En cas de victoire, l'équipe d'Hervé Renard s'offrira un match à Sydney contre la Colombie ou les championnes d'Europe anglaises le 16 août.

www.imazpress.com avec l'AFP /redac@ipreunion.com