Les héros du PSG de retour pour fêter leur doublé en Ligue des champions

Les héros du Paris Saint-Germain rentrent au bercail dimanche pour une méga-célébration après leur deuxième sacre de suite en Ligue des champions, acquis au terme d'une finale cadenassée et irrespirable qui s'est conclue aux tirs au but.

Les Parisiens, qui sont venus à bout d'Arsenal à la fin de tout samedi soir à Budapest (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3), communieront avec près de 100.000 personnes attendues sur le Champ-de-Mars, avant d'être reçus dans l'après-midi à l'Elysée par le président Emmanuel Macron, puis de retrouver leur Parc des Princes dans la soirée.

Contrairement à la démonstration de l'an dernier contre l'Inter Milan (5-0) à Munich, les joueurs de Luis Enrique, opposés à la défense de fer des Gunners, ont énormément souffert avant de l'emporter. Arsenal a en effet ouvert le score par Kai Havertz dès la 6e minute de jeu et il a fallu attendre un penalty d'Ousmane Dembélé pour permettre aux Parisiens d'égaliser à la 65e minute.

Tout s'est terminé aux tirs au but, le défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel ratant sa dernière tentative pour offrir une deuxième étoile aux Parisiens.

"Légendaires", titre le Parisien Dimanche dans sa une, un qualificatif à la mesure de l'exploit du club de la capitale, qui n'est que le deuxième avec le Real Madrid à conserver son titre depuis le passage à la formule moderne de la C1 en 1992. Les Madrilènes ont toutefois fait mieux, avec un triplé entre 2016 et 2018.

"Pour le Paris Saint-Germain, c'était l'occasion de montrer clairement que cette équipe est dynastique", rappelle David Hytner dans le Guardian britannique. Pari tenu après des années de poisse et parfois même de ridicule en C1 jusqu'au sacre de l'an dernier.

Ce "back-to-back" vient aussi confirmer que le changement d'identité imprimé à l'arrivée de Luis Enrique en 2023, avec un effectif moins clinquant et plus tourné vers le collectif, était le bon choix.

- 416 interpellations -

"La première c'était exceptionnel mais on avait cette envie plus que tout d'aller chercher la deuxième et d'écrire l'histoire encore une fois et d'entrer dans la légende", a exulté l'attaquant Désiré Doué au micro de M6. "J'aime trop ce club, et c'est pas fini ! La deuxième est là, on va continuer à bosser et on ira chercher la troisième."

Dès la fin du match, le Parc des Princes, plein à craquer et où la rencontre était diffusée sur six écrans géants, s'est embrasé. Des feux d'artifice sur la pelouse et des cris de liesse sans fin ont accompagné le sacre parisien. "Champions d'Europe", "Ici c'est Paris", "Luis Enrique", "le back-to-back", ont hurlé plus de 48.000 supporters acquis au PSG.

"C'est une victoire totalement méritée. Arsenal n'a pas l'étoffe d'un champion tandis que le PSG rentre dans la légende. C'est inouï, tous les supporters attendaient ça", s'est réjoui Adel, 28 ans.

Comme l'an dernier après l'Inter néanmoins, la nuit de liesse a été marquée par des tensions, malgré les quelque 8.000 policiers et gendarmes mobilisés pour Paris et son agglomération, 22.000 à l'échelle nationale.

Dans la nuit, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a indiqué que 416 personnes avaient été interpellées à l'échelle du pays, dont 283 dans l'agglomération parisienne. Sept policiers ont été blessés, dont un grièvement à Agen selon le ministre, qui a dénoncé des débordement "absolument inacceptables".

Selon une journaliste de l'AFP présente sur place, des heurts ont éclaté entre policiers et supporters au niveau de la porte de Saint-Cloud, à proximité du Parc. Des mortiers d'artifice ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.



AFP